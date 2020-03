Igralko so skrbeli kočljivi prizori v seriji

Nova serija Srečno samski ponuja razmislek o novodobnih medosebnih odnosih. Serija s terapevtskim učinkom nam predstavi Majo in Petra, ki se trudita za otroka, na obzorju se pojavijo tudi poslovne težave in njun odnos se začne krhati. Zato Maja svojega dragega, ki ga igra Matej Puc, prepriča o partnerski terapiji.

Prvič igra "seksuljo"

"Maja je nežna, zaščitniška, malo materinska, ima željo po otroku," je povedala igralka Živa Selan, ki igra Majo. Njeno nasprotje je starejša sestra Jana, karieristka, ki menja moške kot po tekočem traku. "Prvič igram takšen lik," je povedala Aleksandra Balmazović, ki je Jano označila za "seksuljo" in priznala, da je ob prvem branju scenarija videla, da so nekateri prizori malce kočljivi. "Rekla sem si, da moram govoriti z režiserjem, kako bomo to snemali, s katere strani, kako bo to videti," je povedala v smehu, ko smo ekipo obiskali na snemanju.

Rezultat si poglejte že v ponedeljek ob 21. uri, ko bo na Planetu prvi del serije Srečno samski, v kateri poleg omenjenih igrajo tudi Iva Krajnc Bagola, Primož Vrhovec, Andrej Murenc, Luka Cimprič, Sara Dirnbek in Tijana Zinajić.

