Zaupno z Veroniko – pogovorna oddaja v živo na Siol.net

Pogovorno oddajo Zaupno z Veroniko bo vodila novinarka Siol.net, Eva Doljak, ki bo s priznano psihoterapevtko in avtorico več strokovnih del ter doktorico znanosti s področja družinske in zakonske terapije, dr. Veroniko Podgoršek, iskala odgovore za uspešno reševanje raznovrstnih partnerskih težav.

Dr. Veronika Podgoršek je sodelovala pri ustvarjanju serije Srečno Samski, ki bo prav tako na sporedu od ponedeljka, 23. marca 2020, na Planet TV. Mnogi med nami se v nekem trenutku našega življenja znajdemo v situaciji, ko smo bili prevarani ali pa smo varali sami. V obeh primerih gre za stisko, ki lahko ljudi pesti leta. Seveda pa partnerske odnose spremljajo tudi mnoge druge težave, ki jih pogosto navzven dobro zakrijemo, težje pa se je z njimi soočiti, jih rešiti. Spletna pogovorna oddaja bo gledalcem omogočila poglobljen vpogled v čustven vrtiljak serije Srečno samski ter možnost anonimnega posvetovanja z izkušeno psihoterapevtko.

V prvi oddaji, ki se bo v živo odvijala na Siol.net v ponedeljek, 23. marca, ob 22. uri, bomo govorili o prevari v obliki seksa za eno noč. Se le-ta pripeti pogosteje moškim kot ženskam? Kako ga doživljamo? Je avanturo smiselno priznati oziroma kako jo je najbolje priznati? Kaj se zgodi, ko par želi kljub prevari ostati skupaj? Kako to prebroditi oziroma je to sploh mogoče? Vse to in še več bo na osnovi dolgoletne družinske in zakonske psihoterapije razkrila dr. Veronika Podgoršek.

Vabimo vas, da z nami anonimno delite svoje izkušnje na temo partnerskega odnosa. V ta namen smo na Siol.net pripravili poseben obrazec, prek katerega lahko vnaprej diskretno pošljete svoja vprašanja in tako anonimno sodelujete v pogovorni oddaji, ki bo na Siol.net potekala v živo ob ponedeljkih ob 22.uri oziroma po koncu serije Srečno samski. Obraze za vprašanja najdete na dnu tega članka.

Spletna oddaja Zaupno z Veroniko bo bralcem na Siol.net na voljo tudi za poznejši ogled.