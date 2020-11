Maša, a sva midve zdaj lezbijki? Ne, pač imeli sva se fajn #video

"A se je zbudil? Po moje se je ponoči kar večkrat zbudil (smeh). Mogle bi ga v bistvu zraven povabit." Tako se je glasil jutranji pogovor med Mašo in Majo po pestri noči. Nehote pa je vse to slišal in bil v neposredni bližini Srečko, saj je potreboval prenočišče, Maja ga je namreč prijazno sprejela v svoj dom. Poglejte si delček zadnjega dela, kako se bo razpletla zgodba, pa ne zamudite nocoj.

Jana bo Petru pokazala, da je on glavni. Odpustiti mora mladega arhitekta, a Petru je to najtežja naloga v življenju. On pač ni tak tip človeka. Bernarda pokliče hčerka iz Berlina, kjer živi pri mami. Ima zelo čudne predstave o odnosih s fanti, Bernarda postavi pred dejstvo, ali ni on isti. Bernard Vido začne gledati z drugačnimi očmi.

Nenadoma začne resno razmišljati o otroku, a kaj ko se je Vida ravno ohladila in se odločila, da ga ne bo imela. Fanči ima velike probleme s starejšim sinom, lahko da je v smrtni nevarnosti. Na pomoč ji priskoči Denis, ki vse bolj igra vlogo očeta njenemu sinu.

Srečko poskuša Sonjo rešiti pred Gigijem, pošteno ga nalomi, a Sonja ga odslovi. Res nič ne "šteka". A kmalu se izkaže, da je imel Srečko prav. Ali bo še lahko dosegla njegovo srce potem, ko ga je odgnala? Maja in Peter se dobita pri notarju, da bi uredila še zadnje stvari glede ločitve.

Maja je neverjetno sproščena in Petru prizna, da je doživela orgazem, in to z žensko. Peter je šokiran, a hkrati se z Majo ponovno lahko normalno pogovarja. Vrtinec sproščenosti ju potegne v zabavno druženje, ki ga nista niti sama pričakovala …

Razplet prve sezone slovenske serije Srečno samski ujamete NOCOJ ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

