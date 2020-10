Matej Puc: Igro delno dojemam kot otroško igro #foto

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali že deveti del slovenske serije Srečno samski. Jana se usmili Petra, ki živi kar v svoji pisarni, in ga povabi k sebi domov. Peter je seveda vesel in vztraja, da sta samo prijatelja.

Matej Puc, ki igra Petra v seriji Sečno samski, pravi, da igro delno dojema kot otroško igro, kjer se ne komplicira preveč, ampak se preprosto začne igrati. "In z Živo sva, se mi zdi, kar hitro začela igrati skupaj." V seriji igra Živinega moža, a jo prevara, zato ga ta vrže na cesto.

Maja (Živa Selan) in Peter (Matej Puc) v Srečno samskih

V vlogi je vedno del igralca

Peter najde uteho pri Janji, Majini sestri. Ali obstaja vzporednica med Petrom in Matejem v realnem življenju, pa igralec odgovarja: "Vsaka vloga je del igralca, ki jo igra. Vedno sem to jaz, ampak v različnih okoliščinah."

Vlogo je oblikoval kar na vajah z avtorjem zgodbe in režiserjem, hkrati pa je ostal odprt za stvari, ki so se zgodile na samem setu in v stiku s soigralci. "Razlike med igro v gledališču in na filmu praktično ni, razen iz tehničnega vidika. Na odru moraš biti glasnejši, poteze so malo potencirane itd. V pristopu do vloge pa je proces enak."

Tudi v seriji se bo tokrat marsikaj zgodilo. Maja bo s pomočjo svojega terapevta Bernarda raziskovala poti do resničnega ženskega orgazma. Srečkova mama je obležala v postelji, zato ne more več v Ljubljano. Sonja se oglasi pri Srečku, da bi mu pomagala pri skrbi za mamo, a ta jo zavrača. Ali bo pretkani mami uspelo skregati Srečka in Sonjo? Denis se razočaran, ker ga je Maja postavila pred dejstvo, da med njima ne more biti nič, tolaži pri natakarici Fanči. Spozna njenega najstniškega sina in v njem se prebudi očetovski nagon.

Deveti del serije Srečno samski bo na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

