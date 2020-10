Iz Vojne zvezd v serijo Srečno samski #video

Nocoj bo v seriji Srečno samski gostoval mlad slovenski igralec Andrei Lenart, ki je ljubiteljem kinematografov znan predvsem po vlogi v franšizi Vojna zvezd. Kako je iz ameriških sanj priti na slovenska realna tla, nam je zaupal v intervjuju.

Iz Hollywooda v Slovenijo

"Svojo igralsko kariero sem začel v tujini, šele nato pa so sledili projekti tudi na slovenskih tleh. Rad delam na domačih projektih in v domačem jeziku. Če bom lahko še naprej kombiniral slovenske in tuje projekte, mi bo to v veliko veselje." V seriji Srečno samski se bo skoraj gol znašel v Sonjinem stanovanju. Sonja je namreč fotografinja. Ravno takrat pa Sonjo obišče njen Srečko.

Andrei Lenart v Srečno samskih

Golota prispeva h komičnosti situacije

"Dokler ne gre za popolno goloto, s tem nimam težav. Čeprav morda v seriji deluje, kot da sem popolnoma gol, sem na snemanju ves čas nosil spodnjice. Zdi se mi, da to, da je moj lik v sceni gol, zelo prispeva h komičnosti situacije, zato sem idejo z veseljem sprejel."

Ko ga Srečko zaloti v Sonjinem stanovanju, je seveda povsem zmeden, Sonja pa ostane profesionalna, saj je to del njenega dela. Da bi vsi skupaj rešili to nerodno situacijo, Srečka povabijo, naj se jim pridruži pri fotografiranju, a Srečko le iskreno in nedolžno odvrne: Moram iti, da ne bo mami skrbelo."

Srečko in Sonja v Srečno samskih

Slovenščina sredi Londona

Četudi mlad, ima Andrei Lenart že bogate izkušnje s filmskim platnom. Od asistenta, ko je dobesedno držal kable in luči, je postal igralec. Vse je potekalo zelo hitro, od prvih avdicij do svetovno znanega filma Kingsman: Tajna služba je preteklo le leto dni.

"S tem, da sem lahko nastopil v filmih, kot sta Vojna zvezd: Sila se prebuja (Star Wars: The Force Awakens) in Kingsman: Tajna služba (Kingsman: The Secret Service), so se mi res izpolnile sanje. Prav tako sem zelo ponosen na vlogo v seriji Wild Bill, ki jo je producirala ITV, največja komercialna televizija v Veliki Britaniji. V glavni vlogi je bil ameriški zvezdnik Rob Lowe. V isti epizodi pa je nastopila tudi Katarina Čas."

Foto: Ana Kovač

Vsem mladim, ki jih zanima filmska industrija in zaenkrat le sanjajo, da se bodo tudi oni nekoč lahko videli v filmu, pa Andrei polaga na srce: "Dnevno garam za to, da si odpiram nove priložnosti in se izboljšujem. Potem pa je potreben še en kanček sreče. A verjamem, da če imaš nek cilj, ki si ga močno želiš doseči, si proaktiven in trdo delaš v željeni smeri, potem je tudi verjetnost, da te sreča sreča, mnogo večja."

Nov del serije Srečno samski si lahko ogledate že nocoj ob 21. uri na Planetu.

