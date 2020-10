Živa Selan: "Slab seks predstavlja 90 odstotkov odnosa, dober seks pa 10 odstotkov."

Pozor, če ste zamudili prejšnje dele Srečno samskih, si lahko dele od prvega do šestega ponovno ogledate v soboto od 12.10 naprej na Planetu.

Če bi te partner prevaral, bi mu oprostila in ali bi sploh želela vedeti vso resnico?

Še nikoli nisem bila v tej poziciji, lahko si le predstavljam, da bi bila močno prizadeta in verjetno bi želela vedeti celotno zgodbo, čisto po resnici. In nekako bi mogoče vseeno presodila, če ta prevara ni bila tako usodna, a za zdaj se mi zdi, da bi zelo težko odpustila prevaro in po vsej verjetnosti bi končala razmerje.

Maja in Peter v seriji Srečno samski Foto: zajem zaslona

Si ti že kdaj koga prevarala/bila prevarana?

Ne, močno nasprotujem varanju, vidim ga kot dejanje šibkosti. Zdi se mi, da mi telo nekako ne bi dopustilo prevarati osebe, s katero sem. Verjetno tudi če bi želela, bi me nekaj podzavestnega ustavilo.

Pri svojih ''zelenih'' petindvajsetih letih se zavedam, da imam še ogromno dela pri izražanju nekaterih čustev na zrel način. In ravno jeza je emocija, ki mi povzroča precej težav. Velikokrat ne znam jasno artikulirati, zakaj in kdaj sem jezna, in me takrat bolj preplavi neka cmeravost.



Se ti zdi, da so današnje zveze iskrene?

Želela bi si trditi, da niso nič manj iskrene, kot so bile od nekdaj, ampak se mi zdi, da četudi so bile zveze pred leti velikokrat nesrečne in sklenjene iz drugih razlogov kot iz ljubezni, je bilo mogoče partnerjema vsaj jasno, da sta drug z drugim nesrečna. Danes pa se mi zdi, da je veliko razmerij osnovano na neki javni podobi, ki jo želi par gojiti, pa čeprav se intimno ne preneseta.



Kako pomembna je spolnost v odnosu?

Nek modrec mi je enkrat rekel: "Slab seks predstavlja 90 odstotkov odnosa, dober seks pa 10 odstotkov." Torej je zdravo spolno življenje šele začetek odnosa, ampak gotovo pomemben gradnik le-tega. Če pa ni zdravega spolnega življenja, sploh nimamo kaj iskati drug z drugim. V resnici se mi zdi, da je spolnost podcenjena in da se nanjo ne gleda na pravi način. Ali se jo tabuizira, banaliza ali pa vulgarizira. Nič od tega pa ni njena prava podoba.



