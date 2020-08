Ni vedela, da je njena vloga v novi seriji glavna #video

Epidemija je močno vplivala tudi na načrtovana snemanja na Planetu, zato se je predvajanje serije Srečno samski prekinilo po le dveh epizodah. Romantično-komična serija bo za nadaljevanja poskrbela že v ponedeljek. Gre za humorno dramo s terapevtskim učinkom, v glavnih vlogah pa so nas navdušili Živa Selan, Matej Puc, Aleksandra Balmazović, Iva Krajnc Bagola in Primož Vrhovec.

Živa Selan igra 30-letno Majo, ki poučuje violino in klavir. Zaljubi se v Petra in tako svojo kariero postavi na stranski tir. V njej se prebudi tudi želja po družini, njenega partnerja pa zaradi njene želje po naraščaju in njegove obremenjenosti na kariernem področju premaga stres in potem še hormoni, zaradi katerih pristane v postelji z njeno sestro. Živa pravi, da sama "organsko zavrača varanje v vseh smislih" in to pripisuje vzgoji.

Igranje z legicami

Živa Selan je igralka mlajše generacije, ki jo televizijsko občinstvo šele spoznava, pri njenem liku pa je bilo pomembno tudi to, kako se bosta ujela z Matejem Pucem, ki igra njenega Petra. A kljub 13-letni razliki v letih to ni bila težava. "Igranje z njim je bilo res sproščeno," je povedala in njuno sodelovanje opisala z otroško sproščenostjo, ki se bo nedvomno pokazala tudi na zaslonu.

Jaz, glavna igralka?

Da je igra eno od glavnih vlog, je Živa spoznala šele po prvi odjavni špici serije, ko je svoje ime zagledala na prvem mestu, čeprav se je igralski ekipi pridružila med zadnjimi. Igralko za Majo so namreč ustvarjalci iskali malo dlje in čeprav je med njima nekaj podobnosti predvsem na čustvenem področju, se je Živa v svoj lik uspešno prelevila tudi s pomočjo kostumov.

Romantično-komična serija Srečno samski KMALU prihaja na Planet.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.