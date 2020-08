Iva Krajnc Bagola: Sem kot ena sicilijanska baba #video

Iva Krajnc Bagola in Primož Vrhovec v seriji Srečno samski igrata terapevta, ki imata poseben, odprt odnos. A vlogi nista želela prepustiti zgolj domišljiji in improvizaciji, zato sta se nanju dobro pripravila, kar je vključevalo tudi pogovore z resničnimi terapevti ter prebiranje različne literature s tega področja.

In kako je z odnosi v njunem zasebnem življenju? Iva prizna, da se zna razjeziti in da je njen partner tisti v odnosu, ki posluša in prisluhne. Kar je povsem drugače od njenega lika Vide, ki je mirna, zbrana in svetuje ostalim. "Sem kot ena sicilijanska baba," se v smehu opiše Iva.

Po drugi strani pa Primoža prijatelji vidijo in opisujejo kot dobrega poslušalca, a opozori, da zelo nerad svetuje. Vsak ima namreč svoje mnenje, ki ga je treba spoštovati. Tako Iva kot Primož pa sta si jasna in enotna v enem: zdaj bi imela njuna lika zelo veliko dela.

Terapevta v svobodnem odnosu

Epidemija je spremenila marsikateri odnos v resničnih življenjih, izven preproste definicije pa je tudi odnos med likoma Vide in Bernarda. Čeprav imata odprt odnos, te fraze ne marata uporabljati, zato Iva njuno razmerje raje opiše kot "odprt, svoboden odnos", v katerem se znajo kresati različna mnenja.

Romantično-komična serija Srečno samski KMALU prihaja na Planet.

