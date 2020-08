Matej Puc: Iz totalne gneče sem padel v totalen nič

Za ustvarjalce v kulturi je letošnje poletje še posebej težavno, saj so posledice epidemije koronavirusa vplivale na številne odpovedi dogodkov in prireditev. "Iz totalne gneče sem padel v totalen nič," nam je povedal igralec Matej Puc, ki ga bomo jeseni na Planetu videli v novi seriji Srečno samski. Tudi snemanje nove slovenske serije je potekalo v nenavadnih razmerah.

"Meni se je zgodilo to, da sem iz totalne gneče padel v totalen nič, na kar sem se moral sprva kar navaditi. Potem sem začel uživati, nato pa me je spet zagrabil nemir. Vse je šlo v nekakšnih valovih," je svoje občutenje razmer povzel Matej Puc.

"To je bil in še zmeraj je hud udarec za kulturo in sploh za moje kolege prekarce. Srčno upam, da se stvari čim prej vrnejo v stare tirnice in da tisti, ki v teh časih potrebujejo pomoč, to tudi dobijo," je še povedal.

Foto: Blaž Vatovec

"Bili smo res super ekipa in to se bo poznalo na končnem izdelku"

Epidemija koronavirusa je spomladi prekinila tudi snemanje Srečno samskih, serijo pa si bomo lahko v celoti ogledali jeseni. Ob upoštevanju omejitev za zagotavljanje varnosti je ekipi uspelo posneti vseh 12 delov serije.

"Razen predpisov, ki smo se jih držali, je snemanje potekalo kot običajno. Bili smo res super ekipa, v vseh sektorjih so ljudje prihajali pripravljeni in pozitivno naravnani in verjamem, da se bo to poznalo na končnem izdelku," je snemanje v nenavadnih razmerah komentiral Matej.

Foto: Ana Kovač

Zaradi mask "nisi vedel, ali si na luni ali kje drugje"

"Najbolj prijetna so bila dekleta iz maske in kostuma, ki so naokoli hodila v skafandrih ter maskah, tako da nisi vedel, ali si na luni ali kje drugje," se je še pošalil igralec, ki v Srečno samskih igra Mateja. Ta ženo Majo (Živa Selan) prevara z njeno starejšo sestro Jano (Aleksandra Balmazović), kar povzroči veliko dramatičnih, pa tudi komičnih zapletov.

Igralci so morali v seriji odigrati kar nekaj romantičnih in tudi strastnih prizorov, ki pa po Matejevih besedah v resnici niso nič kaj intimni. "Ti prizori so smešna stvar. Ni neke intime, saj te gleda okoli 20 ljudi in vsem igralcem nam je nerodno drug pred drugim in pred preostalimi. A večinoma smo na to že navajeni in poskusimo prizor čim prej in profesionalno posneti."

Matej med snemanjem Srečno samskih Foto: Ana Kovač

Po končanem snemanju si je igralec, ki je sicer član ansambla MGL, privoščil dopust, od katerega si bolj kot adrenalinskega doživetja želi predvsem mir in počitek v krogu družine in prijateljev. "Dopust je minil brez posebnosti, kar sem si pravzaprav tudi želel. Ko ti največji stres predstavlja to, da moraš občasno skuhati za okoli 17 ljudi, pravzaprav vidiš, da ti je v resnici lepo," pravi.

Čeprav je večino dopusta preživel na Hrvaškem, z družino načrtuje tudi potep po Sloveniji in trenutno zbira ideje za izletniške destinacije, na katerih bi lahko morda unovčil tudi počitniške bone.

Romantično-komična serija Srečno samski KMALU prihaja na Planet.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.