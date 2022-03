Serija o ljubezenskih odnosih, s katerimi se lahko poistoveti vsak

Ob četrtkih in petkih ob 20.45 si lahko na Planetu znova ogledate odlično slovensko serijo Srečno samski, prvi del bo na sporedu že nocoj! Serija s terapevtskim učinkom je humoristična drama, v glavnih vlogah pa igrajo Živa Selan, Matej Puc, Aleksandra Balmazović, Iva Krajnc Bagola in Primož Vrhovec.

Sveža tv-serija Srečno samski raziskuje aktualne tematike medosebnih odnosov v sodobnih spreminjajočih se družbenih standardih. Serija s terapevtskim učinkom je sicer drama, ki pa zna tudi pošteno nasmejati.

Serija je preplet drame in komedije

"Zdi se mi, da je veliko zelo strogo žanrsko opredeljenih serij, ali so strogo humoristične, ali pa dramske. Tu gre za preplet vsega," pravi Matej Puc, ki v seriji igra Petra, Majinega nekoliko starejšega partnerja, ki pa se zaradi njene želje po materinstvu in težav na poslu znajde v neprijetni situaciji. "Peter je mlad moški, ki je malo izgubljen v tem svetu in se nekako prepušča toku, hkrati pa skuša vzpostaviti svoj glas, kar mu ne uspeva vedno in zaplete se v neki trikotnik, ali celo večkotnik," svoj lik opiše Puc.

Foto: Ana Kovač

Živa Selan meni, da se lahko z liki v seriji vsakdo poistoveti

Srečno samski stojijo na psiholoških temeljih in nastavljajo zrcalo slovenski družbi na področju ljubezni in odnosov. "Serija ima 12 epizod in vsak lik pelje svojo zgodbo, ki je v bistvu zelo življenjska. Zdi se mi, da se lahko z njimi vsak poistoveti," pove Živa Selan, ki igra Majo.

Vlogo njene sestre, promiskuitetne Jane, je prevzela Aleksandra Balmazović, medtem ko terapevtko, ki jo, v želji po reševanju težav v odnosu, obiščeta Maja in Peter, igra Iva Krajnc Bagola.

Živa Selan in Matej Puc

Tudi njen lik ima zasebno nekaj težav, saj je v razmerju s terapevtom Bernardom (Primož Vrhovec), njun pogled na partnerstvo pa se tako zasebno kot poklicno razlikuje. "Zdi se mi, da je ta čas, ko imajo ljudje veliko partnerskih težav, zelo primeren in ravno o tem govori serija – o turbulentnih, težavnih odnosih, ki se potem razrešujejo tudi na področju psihoterapije," pravi Iva.

V Srečno samskih bomo spoznali še šarmantnega detektiva Denisa (Andrej Murenc), ki se v terapevtsko skupino vključi pod krinko, žurerko Sonjo (Sara Dirnbek), ki na spletu živi retuširano življenje, zasebno pa je nesrečna, preprostega Srečka (Luka Cimprič), ki še vedno živi z mamo na domači kmetiji, a bi si rad našel dekle, in samohranilko Fani (Tijana Zinajić), natakarico, ki ne prenaša filozofiranja in razmišlja racionalno.

Srečno samske si lahko na Planetu ogledate ob četrtkih in petkih ob 20.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.