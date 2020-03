Spoznajte igralsko zasedbo nove serije Srečno samski

V ponedeljek ob 20. uri bo na Planetu prvič na sporedu nova serija Srečno samski. Humoristična drama stoji na psiholoških temeljih in nastavlja zrcalo slovenski družbi na področju ljubezni in odnosov. Serijo bo spremljala tudi spletna pogovorna oddaja v živo z dr. Veroniko Podgoršek.

Glavna lika sta Maja in Peter, ki ju igrata Živa Selan in Matej Puc. Navzven živita sanjsko življenje, a med njiju se vrinejo težave v poslu in pri načrtovanju naraščaja. Na poti reševanja svojega zakona obiskujeta terapije, kjer spoznata pestro družbo, predvsem pa različne čustvene odnose.

Živa Selan je Maja.

Maja je 30-letna glasbenica, ki poučuje violino in klavir, a njenima dobro situiranima staršema se zdi, da ni izkoristila svojih potencialov. Tudi nad njenim možem nista najbolj navdušena. Maja je najmlajša v družini in je očkova punčka, a je pogumna in čustvena ženska, ki se je po ljubezensko burni mladosti odločila, da karierno ne bo več sledila tistemu, kar sta starša začrtala zanjo, in se zaljubila v Petra. Svojo glasbeno kariero je tako postavila na stranski tir in povsem verjame, da se Petru obeta svetla kariera.

Žive Selan je od leta 2018 članica igralskega ansambla SLG Celje, spomnimo pa se je tudi iz serije Dvojina ter filmov Posledice in Ne bom več luzerka. Ta ji je na 21. Festivalu slovenskega filma prinesel vesno za najboljšo stransko vlogo. Leta 2019 je prejela Večerovo nagrado za igralske dosežke v sezon 2018/19.

Matej Puc je Peter.

Peter je nadarjeni arhitekt, ki je devet let starejši od Maje in prihaja iz mnogo manj premožne družine. Odraščal je brez očeta in je vajen dela, a včasih zelo nepraktičen in preveč pošten. Peter je pravzaprav Majo spoznal prek njene sestre Jane, s katero sta bila sošolca in sta cela srednješolska leta tičala skupaj, ko pa je zagledal Majo, je bila to ljubezen na prvi pogled.

Matej Puc je od leta 2005 stalni član ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, leta 2018 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Na Planetu smo ga videli tudi v komični seriji Dragi sosedje, kjer je igral dr. Goloba, sicer pa smo ga videli tudi v serijah Jezero, Mame, Trdoglavci ter v filmih Piran-Pirano in Pod gladino.

Aleksandra Balmazović je Jana.

Jana, Majina starejša sestra, je zaradi devetletne razlike v letih pogosto skrbela za mlajšo sestro in ji bila nekakšna druga mama. Vse svoje moči je usmerila v kariero, kjer ji gre vse kot po maslu, saj ji dobra služba omogoča lagodno življenje, a zasebno je zgodba povsem drugačna. Živi zelo promiskuitetno, na terapijo pa se odpravi, ko se zave, da kljub poznim tridesetim letom ni sposobna imeti resnega razmerja.

Aleksandra Balmazović je slovensko javnost nase najprej opozorila s filmoma zadnja večerja in Sivi kamion rdeče barve, ki ji je prinesel tudi nagrado Berlinala za obetajoče mlade evropske igralce in igralke (shooting star). Zaigrala je v več slovenskih in srbskih produkcijah, nazadnje pa smo jo v kinih videli v filmu Vsi proti vsem.

Primož Vrhovec je Bernard.

Bernard je ločenec in oče sredi štiridesetih let. Je psihoterapevt, ki redno skrbi za svojo fizično kondicijo, pa tudi finančno mu ničesar ne manjka. Uživa v svobodni zvezi s skoraj deset let mlajšo kolegico Vido, ki je prav tako terapevtka, vendar nimata ravno enakega pogleda na skupno prihodnost. Bernard predvsem uživa v samskem življenju, ki se ujema z njegovim pristopom k terapiji – kot terapevt pa zagovarja načelo, da je zrela samskost temelj za dobro zvezo.

Primoža Vrhovca se dobro spomnijo oboževalci Ene žlahtne štorije, kjer je igral Rafaela, poleg TV-serij in gledaliških produkcij pa je zaigral tudi v več filmih (Psi brezčasja, Družinica, Korporacija).

Iva Krajnc Bagola je Vida.

Terapevtka Vida je umirjena in dobro situirana ženska, ki zaradi zdravstvenega stanja dolga leta ni mogla niti sanjati o otroku, zdaj, ko bi bilo to mogoče, pa ji tiktaka biološka ura. V Bernarda se je zaljubila na srečanju samostojnih terapevtov pred štirimi leti in se dobro ujela z njim, saj se ji zdi razumen moški, hkrati pa jo je privlačila njegova teorija, ki je diametralno nasprotna njeni. Sama namreč vodi in izvaja klasične terapije za reševanje zakonskih težav po principu, da je le zdrava ljubezenska zveza, ki z leti preide v partnerstvo, pravi temelj za zdravo družino. Vida je strokovnjakinja za reševanje zvez, ki na prvi pogleda nimajo več možnosti za nadaljevanje.

Iva Krajnc Bagola je članica ansambla MGL in prejemnica več nagrad, tudi Severjeve nagrade, nagrade Berlinala za obetajočo mlado evropsko igralko (shooting star) in Dnevnikove nagrade, dvakrat je prejela tudi naslov žlahtna komedijantka na Dnevih komedije. Poleg dela v gledališču je zaigrala tudi v TV-serijah (Čokoladne sanje) in številnih filmih (Vsi proti vsem, Besa, Prehod, Varuh meje).

Andrej Murenc je Denis.

Denis je edinec, otrok srbskega očeta in mame Slovenke, ki zaradi staršev, ki sta se ločila, ko je bil še otrok, nima vere v ljubezenske zveze. Več let je delal kot kriminalist, nato pa se je osamosvojil in odprl zasebno detektivsko agencijo. Deluje neomajno in neustrašno, s svojim šarmom pa osvoji marsikatero žensko. V terapevtsko skupino se vključi pod krinko ranjenega in zapuščenega moškega, v resnici pa po Petrovem naročilu zbira informacije o Maji.

Andrej Murenc je član SLG Celje, dobitnik Večerove nagrade za igralske dosežke v sezoni 2012/13 in žlahtni komedijant leta 2013. Gledalci se ga bodo gotovo spomnili iz Ene žlahtne štorije, v kateri je igral Žareta, sicer pa smo ga videli tudi v filmih Rezervni deli, Slovenka, Skriti spomin Angele Vode, Šanghaj in drugih.

Sara Dirnbek je Sonja.

V terapevtski skupini spoznamo tudi 29-letno Sonjo, na zunaj razigrano žurerko, ki pa živi dvojno življenje, saj je na spletu zelo cenjena in všečkana, v resničnem življenju pa je precej nesrečna. Ima težave s prehranjevanjem, kot vplivnica ni izpolnila pričakovanj svojih znanih staršev in želi si slavnega fanta, a si prijaznost pogosto razlaga narobe.

Sara Dirnbek je širšo javnost nase opozorila v seriji LP, Lena, videli pa smo jo tudi v številnih gledaliških predstavah. Z Mestnim gledališčem ljubljanskim je na primer sodelovala v predstavi Kresnice, s Slovenskim mladinskim gledališčem v Človeku, ki je gledal svet, za gledališče Glej je nastopila v Zborovanju ptic, v Anton Podbevšek teatru pa je igrala v Mazohistki.

Luka Cimprič je Srečko.

Srečko je preprost fant s podeželja, ki še vedno živi s svojo ostarelo mamo in nima omembe vrednih izkušenj z dekleti. Srednje šole ni končal, ker je že zgodaj poprijel za delo na domači kmetiji, s katero preživlja sebe in mamo. V terapevtsko skupino se je vključil brez vednosti posesivne mame, saj si želi najti kakšno punco, a zdaj hkrati laže na obeh straneh: mami, ki misli, da je v resnici na pevskih vajah in skupini, ki ji prikriva pravi razlog za sodelovanje v terapevtski skupini.

Luka Cimprič je slovenskim gledalcem dobro znan, nastopil je v številnih tv-serijah (Moji, tvoji, najini, Brat bratu, Nova dvajseta) in filmih (Prehod, Gremo mi po svoje, Avtošola, Prekletstvo Valburge). Je prejemnik Borštnikove nagrada žirije za predstavo Liferanti na 46. Borštnikovem srečanju. Od leta 2018 je član Gledališča Koper.

Tijana Zinajić je Fani.

Terapevtsko skupino obiskuje tudi 40-letna samohranilka Fani, ki ima štiri otroke. V njenem življenju zato ni veliko filozofiranja in neracionalnosti, saj mora živeti po zdravi pameti, da lahko preživi svojo družino. Kot natakarica je vajena opazovanja ljudi in ne skopari z racionalnimi komentarji.

Tijana Zinajić ima tako kot njen lik v Srečno samskih štiri otroke, sicer pa je režiserka, ki je režirala več kot štirideset predstav, pa tudi TV-serijo Dragi sosedje, ki smo jo gledali na Planetu. Poleti 2020 se lahko nadejamo njenega celovečernega prvenca Eva. Deluje tudi kot igralka, saj je odigrala več kot dvajset vlog v gledališču in v TV-serijah ter filmih (Mame, Pod njenim oknom). Na 28. festivalu Dnevi komedije v Celju so jo leta 2019 razglasili za žlahtno režiserko za režijo uprizoritve Realisti.

Serija Srečno samski bo prvič na Planetu v ponedeljek, 23. marca, ob 21. uri.

