Na pretočno platformo Max se kmalu vrača ena najpriljubljenejših televizijskih serij zadnjih let, ki se lahko pohvali s kar 15 nagradami emmy in 45 nominacijami. Gre za serijo Beli lotos (The White Lotus), ki jo bomo lahko spremljali v tretji sezoni. Na televizijske zaslone prihaja 17. februarja.

Po letoviščih na Havajih in Siciliji bo središče tretje sezone postavljeno na Tajsko. Znova bomo lahko spremljali dogodivščine različnih gostov in zaposlenih v enem tednu. Tokrat so snemali v luksuznem hotelu Four Seasons Koh Samui.

Poglejte napovednik tretje sezone:

V težko pričakovani tretji sezoni serije, ki je požela precej zanimanja gledalcev, se vrača obraz iz prve sezone, spoznali pa bomo tudi številne nove. Vrača se denimo ime prve sezone Natasha Rothwell, ki smo jo spoznali kot Belindo Lindsey, vodjo zdravilišča v havajskem letovišču. Zvezdnica obeh dozdajšnjih sezon Jennifer Coolidge (v vlogi Tanye McQuoid), katere zgodba se je končala tragično, je medtem že potrdila, da ni del tretje sezone.

Med novimi obrazi pa bodo v tretji sezoni v glavnih vlogah zaigrali Carrie Coon, Scott Glenn, Walton Goggins, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Parker Posey, Lalisa Manobal, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger in Aimee Lou Wood.

Med snemanjem so že potrdili, da bo serija dobila tudi četrto sezono.

Zvezdnica prvih dveh sezon Jennifer Coolidge je prejela nagrado emmy za najboljšo stransko igralko. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: