Kaj se je dogajalo na snemanju Belega lotosa? "Manj smrti, a prav toliko drame."

Bliža se veliki finale tretje sezone Belega lotosa, ene najbolj vročih serij v zadnjih letih. Ob tej priliki je Jason Isaacs, ki v seriji igra glavo družine Ratliff, v pogovoru za Vulture razkril, da je bilo v zakulisju snemanja precej vroče. Pa ne le zato, ker so snemali na Tajskem.

"Nekatera prijateljstva so zrasla, druga pa razpadla"

"Bilo je kot kombinacija poletnega tabora in Gospodarja muh, a v pozlačeni kletki. To niso bile počitnice," je dejal Isaacs. "Nekateri ljudje so se zelo zbližali, nekatera prijateljstva so zrasla, druga pa razpadla."

"Lahko si predstavljate, kaj se dogaja v skupini ljudi, ki jih izpuliš iz njihovega domačega življenja in postaviš na drug konec sveta, v ekonom-lonec delovnega okolja s kombinacijo hude vročine, žuželk in dela pozno v noč," je nadaljeval. "V seriji se pojavi stavek 'Kar se zgodi na Tajskem, ostane na Tajskem.' Toda obstaja tudi Beli lotos, ki ne bo predvajan. V njem je manj smrti, a prav toliko drame."

Kdo od igralske zasedbe je bil vpleten v to dramo, ni razkril, dejal je le: "Z nekaterimi ljudmi sem se zelo zbližal, z drugimi manj, vsi pa smo to izkusili skupaj in potrebna je določena diskretnost."

Spor skladatelja in ustvarjalca serije

Drama pa se je medtem kuhala tudi za kamerami. Skladatelj Cristóbal Tapia de Veer, ki se je podpisal pod sijajno glasbeno podlago serijo, za katero je dobil tudi dva emmyja, je v intervjuju za New York Times razkril, da pri naslednji, četrti sezoni Belega lotosa ne bo več sodeloval.

Kot je dejal, sta z ustvarjalcem serije Mikom Whitom že pri prvi sezoni imela različne poglede na to, kakšna naj bi bila uvodna skladba serije, v tretji sezoni pa so nesporazumi med njima dosegli vrhunec. Po skladateljevih besedah je White želel "glasbo za ozadje, pesem, ki bi jo poslušal na Ibizi v kakšnem sproščenem, seksi klubu".

"Ponosen sem na to, da nisem nikoli popustil," je še dejal Tapia de Veer. "Morda je bilo to neprofesionalno in prepričan sem, da se Miku zdi neprofesionalno, ker ni dobil tistega, kar je želel. Toda dobil je tisto, kar je osvojilo emmyja in obnorelo ljudi."

