V Belem lotosu pokazal vse in nemudoma postal zvezda

Tretja sezona serije Beli lotos na pretočni platformi Max je nemudoma izpolnila visoka pričakovanja gledalcev, ki jih je postavila s prvima dvema sezonama, med zvezdniško zasedbo pa se najpogosteje omenja enega igralca – Patricka Schwarzeneggerja, sina še veliko bolj slavnega Arnolda Schwarzenegerja in Marie Shriver, članice dinastije Kennedyjev.

31-letni Patrick Schwarzenegger je že v prvi epizodi pozornost pritegnil s prizori, v katerih je popolnoma gol, še bolj pa je gledalce razburilo, da so se v njegovi zgodbi pojavili namigi na incest. Sinovo vlogo je na Instagramu pokomentiral tudi oče Arnold: "Lahko bi rekel, da me je goli prizor presenetil, a lahko rečem le – jabolko ne pade daleč od drevesa."

Da ne igra pozitivca, je Patrick razkril že pred premiero, Saxona Ratliffa je opisal kot "odvratnega kretena, ki razmišlja le s svojim penisom". Kljub temu pa so se mu z vlogo v Belem lotosu uresničile sanje, saj je že od prve sezone velik oboževalec serije: "Nisem si mislil, da imam kakšno možnost, saj so se vsi potegovali za to vlogo."

Novico, da bo igral Saxona Ratliffa, je izvedel konec leta 2023, le teden dni po tem, ko je za roko zaprosil svoje dekle Abby Champion, in to jima je porušilo vse načrte. Ker ga je čakalo sedemmesečno snemanje na Tajskem, sta morala prestaviti poroko, v zakon nameravata skočiti letos.

Z Abby Champion je v zvezi od leta 2015, konec leta 2023 sta se zaročila, letos pa se nameravata poročiti. Foto: Guliverimage

Patrick je že kot otrok staršem govoril, da želi postati igralec, in v tem sta ga brezpogojno podpirala, je povedal. "Ne glede na to, kako nore so bile moje sanje, sta me podpirala, saj je tudi moj oče imel precej neverjetne ambicije – ki jih je uresničil," je pred časom povedal za revijo W in pri tem ciljal na svojega očeta, ki je prehodil pot od bodibilderja prek igralca do guvernerja Kalifornije.

V pogovoru za Times pa je priznal, da ga moti, ko ljudje njegov uspeh pripisujejo izključno dejstvu, da ima slavna starša. "Vem, da bo kdo rekel, da sem vlogo v Belem lotosu dobil le zato, ker je moj oče Arnold Schwarzenegger," je dejal, a ob tem poudaril, da mnogi ne vedo, da je "deset let hodil na tečaje igre in bil na stotinah neuspešnih avdicij".

