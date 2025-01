Nekdanjega najstniškega idola, za katerim so vzdihovala dekleta po vsem svetu, so prijeli zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Igralca Toma Wellinga, ki je pred dvema desetletjema zaslovel z vlogo Clarka Kenta v seriji Smallville, so v začetku tega tedna aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 47-letnega igralca so policisti zaustavili na parkirišču restavracije s hitro prehrano in mu odredili test alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je presegel dovoljeno vsebnost alkohola v krvi.

Tom Welling po aretaciji Foto: Profimedia

Welling je po vlogi mladega Supermana v seriji Smallville igral še v nekaj serijah in filmih, a nobena od teh vlog ni bila več tako prepoznavna. V zadnjih letih živi umirjeno življenje stran od Hollywooda in oči javnosti, z ženo Jessico Rose Lee imata dva otroka.