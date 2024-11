Tajska pevka Lisa je v zadnjem času na Zahodu vzbudila veliko pozornosti, ko se je ob boku hollywoodskih znanih obrazov pojavila na naslovnici revije Vanity Fair. Mnogi so se spraševali, kdo je to dekle, ki pa predvsem v Koreji že velja za zvezdnico.

27-letna Lalisa Manobal, ki je bolje znana pod umetniškim imenom Lisa, je tajska pevka, raperka, plesalka in tudi članica južnokorejske dekliške skupine Blackpink.

A več pozornosti kot dekliška skupina je v zadnjem času vzbudila Lisa, ki se je nedavno pojavila na naslovnici revije Vanity Fair, na kateri se je med mnogimi že uveljavljenimi imeni in obrazi pojavila tudi mlada Azijka. Poleg Lise so se na naslovnici v elegantnih oblekah fotografirali še Glen Powell, Zendaya, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Dev Patel, Sydney Sweeney, Josh O'Connor, Danielle Deadwyler, Jonathan Bailey, Ncuti Gatwa in Bill Skarsgård. Številni so se vprašali, kdo je mlada pevka in zakaj se je znašla med samimi znanimi imeni iz hollywoodskega sveta.

"Lisa je zelo znana in predstavili jo bomo v novem kontekstu," je o tem, zakaj so mlado Tajko vključili v projekt, za televizijo CBS povedala urednica revije Vanity Fair Radhika Jones.

Dekliška skupina Blackpink, v kateri poje Lisa, je sicer leta 2016 debitirala s singlom Square One, ki je bil njihova prva številka ena na južnokorejski lestvici Gaon Digital Chart. Poleg tega skupina velja za najbolj znano žensko K-pop skupino na svetu. V letih 2018 in 2019 so svetovno slavo okusile zaradi pesmi Ddu-Du Ddu-Du in se odpravile na svojo prvo svetovno turnejo.

Članice K-pop skupine Blackpink: Lisa (Lalisa Manobal), Jisoo (Kim Ji-soo), Jennie (Jennie Kimm) in Rose (Roseanne Park), ki je nedavno presenetljivo s pesmijo APT. sodelovala z Brunom Marsom. Foto: Guliverimage

Zdaj pa Lisa na svoji glasbeni poti razvija tudi solo kariero, saj je nedavno izdala nov album, s katerim se želi še bolj približati svojim poslušalcem. Poleg tajščine govori tudi angleščino, korejščino, japonščino in kitajščino. Svojo kariero je Manobal vzela tudi v svoje roke in ustanovila lastno družbo za upravljanje Lloud, saj si je želela ekipo, ki ji daje podporo in se osredotoča le na njene samostojne projekte. Solo kariero je začela leta 2021, ko je izdala singel Lalisa, ki je v 24 urah zbral več kot 73 milijonov ogledov in postal najbolj gledan videospot samostojne K-pop izvajalke na YouTubu.

Zaigrala bo v Belem lotosu

Lisa bo poleg glasbene kariere svoje obzorje širila tudi na igralskem področju, saj bo svojo debitantsko vlogo dobila v tretji sezoni serije Beli lotos. Z emmyjem nagrajeno dramsko serijo bodo še ta mesec v jugovzhodni Aziji začeli snemati kot del sodelovanja med HBO in tajsko turistično organizacijo. Izid tretje sezone je predviden za leto 2025.

V zvezi s sinom enega najbogatejših Zemljanov?

Na Tajskem Lisa že velja za veliko zvezdnico, to potrjuje tudi število sledilcev na njenem profilu na Instagramu, kjer ji sledi že 105 milijonov ljudi. Tajske oblasti so pevko celo razglasile za ikono mehke moči. Oktobra je tako prejela nagrado ministrstva za kulturo Tajske za promocijo Tajske v svetu. Po besedah ministra za kulturo Sermsaka Pongpanicha je ustvarila trend med tajskimi in tujimi navijači, kar je pomagalo gospodarstvu. Pevko pa je pohvalil tudi nekdanji tajski premier Prayut, ker ponosno poudarja svoje poreklo v intervjujih in promovira Tajsko z nošenjem tradicionalnih oblačil.

Njeni oboževalci že dlje časa špekulirajo, da je K-pop zvezdnica v razmerju s sinom Bernarda Arnaulta, 29-letnim Fredericom Arnaultom. Njegov oče je ustanovitelj, največji posamični lastnik in generalni direktor največjega podjetja za luksuzno blago na svetu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in tudi peti najbogatejši Zemljan, saj Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 169,3 milijarde dolarjev (oziroma skoraj 160 milijard evrov). Frederic je letos postal izvršni direktor LVMH ur (TAG Heuer, Hublot in drugih znamk). Špekulacije, da je mladi podjetnik v razmerju s K-pop zvezdnico, je podpihnilo predvsem besedilo v njeni najnovejši pesmi, kjer poje o francoskem fantu z zelenimi očmi ("green-eyed French boy got me trippin"), ne gre pa zanemariti niti dejstva, da sta se že pojavila na več istih dogodkih, in tega, da je Lisa ambasadorka prestižne znamke Louis Vuitton.

Frédéric Bernard Jean Étienne Arnault je francoski poslovnež in sin petega najbogatejšega Zemljana, 75-letnega Bernarda Arnaulta. Foto: Guliverimage

