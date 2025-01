Serija, ki je gledalce v prvi sezoni navdušila z napeto zgodbo, liki in presenetljivimi preobrati, nas bo v drugi sezoni popeljala še dlje, so na POP TV zapisali v sporočilu za javnost. "Druga sezona nas popelje še globlje v raziskovanje zapletenih odnosov in v korupcijo višjega sloja. Razbohotile se bodo nove ljubezni in spet zažarele stare, vsekakor pa like na poti čaka veliko preizkušenj. Roka pravice pa bo vztrajno lovila koruptivne mešetarje vse do političnega vrha," pravi urednik serije Dejan Krupić.

Zapisali so, da bodo lahko gledalci poleg napete zgodbe v drugi sezoni spremljali tudi razburljive ljubezenske zaplete. "Pričakujete lahko sočne zaplete in razplete, veliko drame, navijanja, srčnih bolečin in užitkov," je skrivnostna igralka Gaja Filač. Druga sezona se sicer začne leto dni po dogodkih iz prve sezone, kjer Marka čaka sojenje, Lara pa poskuša preboleti tragične dogodke, povezane s smrtjo svojega očeta.

Vračajo se stari in prihajajo novi junaki

V novi sezoni lahko pričakujemo vrnitev večine ključnih igralcev iz prve sezone kot tudi nekaj svežih obrazov, ki bodo dodatno začinili zgodbo. Tako bomo v seriji lahko spremljali še igralce: Bernardo Oman, Uroša Smoleja, Nino Rakovec in številni druge.

"Česa takega še nisem doživel"

Serija Skrito v raju je že s prvo sezono osvojila srca slovenskih gledalcev. "Odziv ljudi na serijo je res izjemen," je povedal Aleš Valič, ki je sodeloval pri marsikateri slovenski seriji, a priznava, da je bil tudi sam presenečen nad odzivom ljudi. "Res je bilo veliko presenečenje, da se je na srečanju z oboževalci serije v Aleji zbralo toliko ljudi. Česa takega še nisem doživel," je dodal priljubljeni igralec.

"Upam, da bo oboževalcem druga sezona najmanj tako všeč, kot jim je bila prva," je še povedal Valič. Igralka Gaja Filač pa je dodala, da upa, da bo "naša serija še naprej razlog za to, da se ob večerih družine skupaj zberejo pred ekranom in uživajo v druženju".