Čeprav komercialna televizija POP TV točnega datuma nove sezone serije Skrito v raju še ni razkrila, pa je zdaj znano, kdaj bi lahko na malih zaslonih gledalci spet gledali drugo sezono. Serija se letos z novimi deli druge sezone še ne bo vrnila, gledalci pa bodo tako morali na razplet zgodbe glavnih junakov čakati še vsaj štiri mesece.

Danes so namreč potrdili, kdaj se začenja nova turneja Luke Basija Skrito v raju, na kateri bo pevec nastopil tudi z ženo Nastjo Gabor. Prav njegov uvodni koncert, ki ga bo 15. februarja 2025 izvedel v ljubljanski Cvetličarni, bo hkrati veliki koncert ob začetku predvajanja nove sezone serije Skrito v raju. Na nove dele bodo tako gledalci morali čakati vsaj še do 15. februarja prihodnje leto. Kot je poročal portal Njena.si, bi glede na datum koncerta, ki je v soboto, gledalci na nove dele najverjetneje morali počakati do ponedeljka, 17. februarja 2025.

Luka Basi ob otvoritvi druge sezone z otvoritvenim koncertom v Cvetličarni

"15. februarja bo ljubljanska Cvetličarna gostila uradni otvoritveni koncert ob začetku druge sezone predvajanja priljubljene TV-serije Skrito v raju. Naslovna tema, ki jo poje Luka Basi, je ena najbolj vrtenih skladb leta na radiih, video pa je na YouTubu že presegel 3 milijone ogledov. Prvič v slovenski popkulturni zgodovini se na ta način v velikem dogodku povezujeta TV-serija in glasbenik," so zapisali v napovedi dogodka Luke Basija, ki bo tako otvoril začetek predvajanja druge sezone Skrito v raju.

Kot so dodali v napovedniku, bo Basi začetek druge sezone pospremil z enkratnim spektaklom, na katerem bodo obiskovalci deležni številnih presenečenj, vse skupaj pa sovpada tudi s praznikom zaljubljencev.

Prva sezona serije je imela 75 delov, zaključila pa se je maja letos. Velika večina prizorov iz serije je posneta ob hrvaškem morju, natančneje v hrvaški Istri v bližini Novigrada. Kamp Paradiso pa so postavili prav za namen snemanja serije.

