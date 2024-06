Osemindvajsetletni igralec Matej Zemljič, ki v vlogi Marka nastopa v vse bolj priljubljeni seriji Skrito v raju, je na svojem Instagram profilu objavil utrinke preteklega konca tedna in s snemanja. Na fotografiji je pokazal tudi svoje izklesano telo, ob objavi fotografij z Malega Lošinja pa je zapisal, da je sezona (poletna sezona op. a.) odprta.

Zemljič je delil tudi fotografijo s praznovanja babičinega rojstnega dne v družbi mlajšega brata Urbana.

Njuna babica Alojzija je namreč pretekli konec tedna praznovala 87. rojstni dan, na njen osebni jubilej pa očitno njena vnuka nista pozabila. O mlajšem bratu Mateja Zemljiča, ki je prav tako kot igralec tudi pravi maneken, ni veliko znanega, nazadnje pa se je v javnosti pojavil na premieri bratove komedije v Špas teatru lanskega novembra, poroča Žurnal24. Trenutno 24-letnik dela magisterij iz gradbeništva.

Foto: Instagram/matejzemljic

Z mlajšim bratom sta zelo povezana

"Nikoli me nihče ni vprašal, ali imam brata ali sestro. Priznam pa, da je mojega mlajšega brata Urbana res težko spraviti v gledališče. Zdaj sem ga končno zvlekel na premiero v Špas, saj hodi gledat le komedije. Tudi predstav, v katerih igram, ne pride pogledat, če ni komedija, pa tudi če imam glavno vlogo," je lani v smehu za Njena.si razkril Matej, ki je povedal tudi, da sta z mlajšim bratom zelo povezana.

Aprila letos je gostoval tudi v Metropolitanovem podkastu, v katerem je povedal, da vsaka vloga, ki jo igra, v njem pusti določen pečat. "Veliko jih pravi, da ne nosijo vlog domov. Saj jaz jih tudi ne, ampak vseeno pusti nekaj v meni. Če si dva meseca vsak dan 12 ur v neki vlogi, se zagotovo zažre vate," je povedal Zemljič.

V podkastu je beseda nanesla tudi na njegovo ljubezensko življenje. Na vprašanje voditeljice, ki jo je zanimalo, kakšno je trenutno njegovo ljubezensko življenje, je odgovoril: "Ja, trenutno sem samski. To me vsi sprašujejo (smeh, op. a.). Koliko že? Kakšno leto in pol. V tem času so seveda bile neke avanture, tako bi temu rekel, ker trajajo nekaj mesecev, pa se nič resnega iz tega ne razvije. Ampak mi pravzaprav zelo ustreza, tudi zaradi tega, ker toliko delam, da mi čisto ustreza, da sem svoboden tudi v tem smislu," ji je še odgovoril mladi igralec.

