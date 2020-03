Bi lahko odpustili varanje?

V prvem delu Srečno samskih smo spoznali Majo in Petra, ki imata sicer ljubeč zakon, a želja po starševstvu, spopadanje z neplodnostjo in tudi stres v službi terjata svoj davek - predvsem pri Petru, ki pristane v postelji z Majino sestro Jano. Ta je sicer navajena serijskih skokov med rjuhe, a tudi ona bi pri sestrinem možu verjetno potegnila črto, če ne bi bilo odločanje zamegljeno z izdatno količino alkohola.

Zdaj se krivo počutita oba, Peter in Jana, ki ne more verjeti, da je skok prek plota sploh priznal, Maja pa se po šokantnem priznanju komaj pobira. Od Petra zahteva ključe stanovanja in vsa sesuta pride na sestanek terapevtske skupine, ki jo pri Bernardu obiskuje Jana. Kako jo sprejmejo drugi udeleženci skupine in kaj o Petrovem varanju meni njegov sodelavec Denis, preverite že ob 21. uri, ko bo na Planetu nov del serije. Ob 22. uri na Siol.net sledi še spletna pogovorna oddaja v živo Zaupno z Veroniko.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.