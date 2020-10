Z drugim med rjuhe, da bi se maščevala bivšemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem delu Srečno samskih bo naše junake zaposlovalo vprašanje seksa zaradi jeze na nekdanjega partnerja, pa tudi to, kaj narediti, ko si partner ne želi otroka ... Slovensko serijo spremljajte že ob 21. uri na Planetu!

Pozor, če ste zamudili prejšnje dele Srečno samskih, si lahko dele od prvega do šestega ponovno ogledate v soboto od 12.10 naprej na Planetu.

Maja se zbudi z Denisom v postelji, potem ko je zalotila Petra v objemu z Jano in ji je postalo jasno, da jo je prevaral prav z njo. Denisu se sicer trudi dopovedati, da je bila z njim le zaradi jeze na Petra, vendar on tega noče razumeti. Medtem se Peter pride opravičit, a naleti na Denisa in pobesni.

Vida na zdravniškem pregledu izve, da bi lahko imela otroka, saj je terapija, ki ni veliko obljubljala, presenetila. Vida veselo novico pove Barnardu, ki pa je v svojih čustvih razdvojen, saj si v resnici ne želi otroka. Njuna svobodna zveza je postavljena na preizkušnjo.

Na Majinih vratih se medtem pojavi sestra Jana, ki bi rada zgladila situacijo glede Petra, vendar Maja ne more verjeti, da si nekaj takšnega sploh drzne. Srečko, ki je po žuru prespal pri Sonji, pa s slabo vestjo odhiti domov, kjer ga čaka razočarana mama ...

Sedma epizoda Srečno samskih bo na Planetu že nocoj ob 21. uri!

