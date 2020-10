Po tej Červekovi potezi sta tekmovalca samo debelo gledala #video

Nikija in Gvida so na divjem otoku čakale brutalne razmere. Temperature do 40 stopinj Celzija, pomanjkanje vode ter zelo težko prehoden teren z ostrim kamenjem in koži neprijaznim rastlinjem.

Brane T. Červek je zanju tokrat pripravil scenarij, v katerem naj bi jima zagorel čoln in tekmovalca se morala s plavanjem rešiti na negostoljubni otok. Preden sta zapustila čoln, pa jima je mojster tehnik preživetja dal eno minuto časa, da od desetih pripomočkov izbereta tri, ki jima bodo bivanje na otoku vsaj malce olajšali.

Pri tem pa sta preslišala zelo pomemben podatek – da morata v eni minuti pripomočke izbrati in z njimi vred skočiti iz čolna. Predmete sta nato sicer izbrala, a ker z njimi vred nista zapustila čolna, ju je Brane brez opozorila po preteku časa vrgel v vodo. Ob nenadnem padcu v vodo sta bila oba malce presenečena, kmalu pa sta tudi spoznala, da sta za preživetje na otoku ostala brez vseh pripomočkov. Več v zgornjem videuoposnetku.

Oddaja Preživetje v divjini, v kateri bomo na pustolovščini spremljali Nikija in Gvida, bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.