Se ju spomnite? Poglejte, česa se bosta lotila zdaj. #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini bosta svojo vzdržljivost in voljo preizkusila Niki Pagon in Gvido Maljevac, ki ju gledalci poznajo po sodelovanju v resničnostnem šovu Bilo je nekoč, v katerem je Niki celo zmagal. Po šovu sta ostala velika prijatelja in se še vedno družita, kdaj pa kdaj skupaj naredita tudi kakšno neumnost. O novem podvigu, ki ju čaka v oddaji Preživetje v divjini, smo se pogovarjali z Nikijem Pagonom.

Z Gvidom sta bila sotekmovalca v resničnostnem šovu Bilo je nekoč in takrat sta postala tudi velika prijatelja. Kakšne spomine imate na šov, kaj vam je najbolj ostalo v spominu?

Z Gvidom sva v šovu Bilo je nekoč postala res prava prijatelja in ta odnos ohranjava še danes. Spomini na tisti čas, ko smo bili zaprti v dvorcu, so lepi, sam sem res užival in bi vse skupaj takoj ponovil. Najbolj mi bodo ostali v spominu forumi (kraj, kjer je enkrat tedensko nekdo izpadel iz igre, op. p.), različne norčije, ki smo jih zganjali med nalogami, in naloga, v kateri je bilo treba izdelati pipo za tobak, ki še danes krasi mojo dnevno sobo.

Kako pa so zdaj videti vajina druženja?

Z Gvidom se vidiva nekajkrat na leto, po mojem mnenju občutno premalo, ampak nama služba in preostale obveznosti žal več ne dopuščajo. Si pa z veseljem vsake toliko vzameva čas drug za drugega in se spomniva česa "pametnega". Ko se vidiva, najraje kaj spečeva na žaru ali greva do kakšne reke, morja ali v gore. Dolgčas nama nikoli ni (smeh, op. p.).

Sta skupaj opravila tudi že kakšen bolj adrenalinski izziv?

Kaj je adrenalinsko, bo znal bolje povedati Gvido, imava namreč zelo različen pogled na besedo adrenalin (smeh, op. p.). Neki konec tedna sva šla na Triglav v najslabšem mogočem vremenu, ker sva le takrat imela čas, ter se v popolni megli in gostem sneženju izgubila. Na koncu sva imela srečo in našla dolino (smeh, op. p.).

Kaj pa je sicer vaš najbolj ekstremen podvig v naravi?

Sem človek, ki ima rad adrenalin in mu skok z elastiko, zipline ali biti privezan v gorah oziroma pri plezanju ne predstavlja nekega ekstrema. Zanimivo pa je bilo, ko sem nesel kolo čez Plemenice na Triglav, verjetno zato, ker sem bil precej mlajši. Pred leti sem pozimi v nevihti prespal tudi na vrhu Triglava. Če sem do takrat mislil, da v dolini strašno grmi, sem takrat videl, kaj pomeni pravo grmenje (smeh, op. p.).

Kako dobro pa ste pred to preizkušnjo poznali tehnike preživetja?

Preden sem se podal na Preživetje v divjini, nisem, vsaj v praksi, poznal skoraj nobene tehnike preživetja, vsaj ne tako nazorno, kot mi je potem to predstavil in pokazal Brane T. Červek. Vse moje življenje je že povezano z naravo, rekami, gozdovi, ampak vse z vidika sodobnega življenja. Vedno imam doma pripravljen nahrbtnik, ki mu pravim nahrbtnik za preživetje, ampak dokler ne preživiš dneva z Branetom, misliš, da imaš ne vem kaj, na koncu pa ugotoviš, da samo podpiraš svojo lenobo.

Vas je pred preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini kaj še posebej skrbelo?

Preden sem se podal na to pustolovščino, me ni skrbelo, kako bo brez vode, hrane, vsega. Na vročino sem navajen, brez hrane mi ni težko, čeprav sicer veliko pojem, glede vode pa me tudi ni posebej skrbelo, ker sem vedel, da ne gre za teden brez vode, ampak samo en dan.

