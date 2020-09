Ognjena Eva Cimbola bi pred požarom rešila te stvari

Voditeljica oddaje Gasilci Eva Cimbola pomoči gasilcev zaenkrat še ni potrebovala, jih pa zelo ceni in spoštuje. A bolje preventiva, kot kurativa pravijo, zato se o praktičnih nasvetih uči iz prve roke kar na snemanju oddaje. Mi pa smo jo vprašali, če bi pri njej res zagorelo, katere tri stvari bi rešila (od domnevi, da je družina na varnem)?

Eva in Ronja Foto: Instagram "Najprej bi zagotovo poiskala denarnico z vsemi dokumenti, mojimi in Ronjinimi." Eva je mama, zato seveda materinski čut, tudi ko je panika, pride toliko bolj do izraza. Hči Ronja je pred kratkim praznovala tretji rojstni dan, še vedno pa se rada stisne k mamici in jo tudi preseneti z vprašanji: "Bom tudi jaz imela dojenčka? Kako si me rodila? Kaj je to kriza?" Da male radovednice ne bi zeblo in da ne bi prišlo do "krize", je zato Eva na drugo mesto uvrstila oblačila.

"Če bi imela možnost, bi nabrala čim več oblek, da bi imeli sploh kaj oblačil v naslednjih dneh." Na koncu pa se lahko poenotimo. Ko bi zagorelo, bi nas večina pograbila tudi telefon ali računalnik. Tako tudi Eva. "Kar bi mi bilo najbližje," pravi. "Zato ker imam vse pomembne stvari na telefonu in računalniku. Od spominov v obliki fotografij do raznih dokumentov, ki jih potrebujem pri svojem delu, in podobno." Tako Evo Cimbolo kot tudi Marka Potrča ne zamudite vsak petek v oddaji Gasilci.

