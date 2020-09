"Kaj je to?" Voditeljici zgroženi nad obleko.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sofijo, Jasno in razigrano druščino v gostilni lahko vidite vsako soboto ob 20. uri v oddaji Pri Črnem Petru na Planetu.

Jasna Kuljaj in natakarica Sofija, ki jo igra Alja Prgin, sta v novi sezoni zamenjali vlogi. Jasna skrbi za goste in se v vlogi natakarice za zdaj odlično znajde, saj ima izkušnje z gostinstvom. Pred leti je nosila pladenj v znani ljubljanski gostilni. A časi se spreminjajo in z njimi tudi njena oprava. Sofija prisega na dirndl, pri Jasni pa se je malce zataknilo. Kaj meni o novi opravi, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Ne glede na Jasnino mnenje je večina moških nad opravo navdušena, eden prvih komentarjev pod zgornjo objavo na Instagramu pa se je glasil takole: "Najlepše so kelnarce." Če so tudi vam všeč, ne zamudite nove oddaje, poskrbljeno bo tudi za navdušence nad športom, saj bo za malce adrenalina poskrbela olimpijka Ana Velenšek.

Oddaja Pri Črnem Petru vsako soboto ob 20. uri na Planetu.

