Športnik, sveže ločen in kreditno sposoben, vas že čaka #video

Športnik Franci pravi, da ga bo, glede na to, da je sveže ločen, kompas najbolj vodil k natakarici in voditeljici. Ti pa sta v novi sezoni zamenjali vlogi, predpasnik bo od zdaj nosila Jasna Kuljaj. V voditeljski vlogi boste spremljali natakarico Sofijo, ki jo igra Alja Prgin. Lepih deklet v oddaji nikoli ne manjka, saj vas bodo razveseljevale tudi plesalke in pevke.

Presenečenje obljublja tudi novinar Regon, saj se je končno odločil razkriti svojega prijatelja. Pravi, da ga je do zdaj tajil, zdaj pa je čas, da ga spoznamo. Kdo je to in kaj vse nam prinaša drugi del nove sezone, pa izveste v soboto.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

