Le kje je ključ od gostilne Pri Črnem Petru? #foto #video

Prva oddaja je za nami in že smo izvedeli, da ima gostilna tudi klet, vsi pa bi radi dobili ključ. Ker smo gledalci neučakani in ne moremo na odgovor čakati vse do sobote ob 20. uri, ko bo oddaja spet na sporedu, smo o tem povprašali kar kreativnega producenta oddaje Jožeta Potrebuješa.

Ustvarjalci oddaje nikoli ne mirujejo, takole so se sestali kar pri Jožetu doma in premlevali, s čim vse nam bodo postregli v novi, že tretji sezoni oddaje Pri Črnem Petru. Fotografijo je na Instagramu objavila Jasna Kuljaj in ob tem zapisala: "Nič ne nastane samo od sebe."

Namignila je tudi, da so se zaprli v studio in da bodo skupaj tudi nekaj posneli. Odmevalo je: "Muzika, hrana in pijača, to je to!" Na končni izdelek bo treba še malce počakati. V oddaji bodo tudi tokrat nastopili glasbeni gostje za vse okuse, staro in mlado občinstvo, za pogasitev žeje pa bo po novem skrbela Jasna Kuljaj v vlogi natakarice.

Ne zamudite oddaje Pri Črnem Petru v soboto ob 20.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.