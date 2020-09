Jasna Kuljaj voditeljsko vlogo zamenjala za točilni pult

Gostilna Pri Črnem Petru, ki se je v drugi sezoni po epidemiji koronavirusa iznajdljivo podala po poteh znanih pravljic v čudovito slovensko naravo, se znova vrača v studio. Voditeljica Jasna Kuljaj bo tokrat več časa preživela za točilnim pultom, saj je ugotovila, da je gostilniški poklic bolj dobičkonosen kot voditeljski. "Videla sem plačilne liste in ugotovila, da se trenutno bolj izplača biti natakar kot umetnik," pravi Jasna, ki se je zato odločila za menjavo vlog in natakarici Sofiji (Alja Prgin) vzela predpasnik. Obvladovanje pladnja in gostov Jasni ne povzroča nobenih težav, saj ima s tem že izkušnje: "To je nekaj, kar sem že počela, zato ne pričakujem nobenih zapletov, saj sem takšna natakarica, kot bi morala biti vsaka – z nasmeškom."

Gasilcu Sašu (Sašo Dobnik), novinarju Regonu (Sašo Đukić) in poštarju Peški (Boštjan Meglič) se bo v novi sezoni pridružil tudi športno navdušeni novinec (Matjaž Javšnik), ki bo v gostilno Pri Črnem Petru poskušal vnesti nekaj zdravega življenjskega sloga, a seveda ne brez komičnih posledic. "Matjaž Javšnik se nam je pridružil kot lik sodobnega slovenskega športnika, ki ga je sicer več na jeziku kot na telesu," pravi ustvarjalec oddaje Jože Potrebuješ, ki napoveduje mnogo zabavnih zapletov.

Oddaja Pri Črnem Petru sicer ostaja zvesta slovenski glasbi v vseh odtenkih, Jože pa obljublja še eno novost: "V vsaki oddaji bomo gostili pevca ali pevko z legendarno pesmijo, ki se je še dobro spomnimo, čeprav nam je izvajalec morda zbežal iz spomina. To bo posebna poslastica te sezone." V prvi oddaji nove sezone bo gostilno Pri Črnem Petru tako obiskala Majda Arh, razvedrili pa nas bodo tudi nastopi skupin Mambo Kings in Polkaholiki. Z nami bodo še Gadi, ansambel Šentjanci in ansambel Šepet, prav tako dobro razpoloženi bodo Foksnerji. Kjer je glasba, tam je tudi ples in za odlično plesno vzdušje bodo Pri Črnem Petru poskrbele tudi plesalke iz Plesnega mesta.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru se na Planet vrača že v soboto, 12. septembra, ob 20. uri.

