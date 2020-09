Nevarno srečanje Červeka z nepovabljenimi obiskovalci #video

Oddaja Preživetje v divjini se z drugo sezono kmalu vrača na Planet. Ekipa, ki pripravlja oddajo, je med snemanjem na enem od hrvaških otokov doživela kar nekaj zanimivih dogodivščin. Med drugim so jih presenetili divji prašiči, ki so človeku lahko tudi smrtno nevarni. Kako je bilo videti bližnje srečanje z njimi, nam je opisal mojster preživetja v naravi Brane T. Červek, videoposnetek srečanja pa si lahko ogledate zgoraj.

"Srečanje z divjimi svinjami je bilo pričakovano, predvsem zato, ker jih je tam res ogromno. Snemalna ekipa je bila epska, brez te ekipe ne grem nikamor, zame so vsi po vrsti junaki. Brez strahu so mi sledili tudi, ko sva se z divjo svinjo pogovorila na štiri oči in še na moji drugi divji valovni frekvenci," je povedal Brane T. Červek ter dodal, da je z nepovabljenima obiskovalkama hitro vzpostavil medsebojno zaupanje.

"Prišla je radovedno do mene, drug od drugega sva bila le slaba dva metra narazen, povsem mirna, a previdna, medtem pa je bila druga svinja precej bolj nezaupljiva in je nervozno tekala v ozadju, ampak kasneje se je tudi ta umirila. V očeh je imela neskončen mir in prav takega sem v tistem trenutku poklical tudi iz sebe."

Vseeno pa izkušeni inštruktor preživetja v naravi svoje varnosti in varnosti snemalne ekipe ni prepuščal naključju in dobri volji divjih prašičev.

"Svoje kopje sem imel pripravljeno, a ga nisem imel namena uporabiti. Tega ne bi storil ne zaradi oddaje, ne zaradi svoje divjosti ali scenarija in ne zaradi česarkoli drugega. Uporabil bi ga le v primeru napada. Po nekaj minutah smo se prijateljsko razšli," je povedal Brane, vseeno pa sta "vsiljivki" kasneje še enkrat predrzno presenetili ekipo.

Foto: Blaž Ocvirk, Slabescene

"Prišli sta nas obiskat tudi v majhen zaliv na obalo, medtem ko sem bil s kandidatoma in ju učil netenja ognja. Ker nas je bilo tam več, bi se lahko divji svinji počutili ogroženi in bi lahko storili kaj nepredvidljivega. Ker sta me že poznali od prej, sem ju kar po domače le z besedami in umirjeno hojo proti njima zapodil domov. In tako sta se godrnjaje obrnili in odšli. Takšna situacija od človeka zahteva čisti pogum, v teh trenutkih strah ne obstaja, obstajata samo svetloba in sijaj miru, ki je močnejši od vsakršnega orožja," je razkril Brane, ki za novo sezono oddaje Preživetje v divjini napoveduje še zahtevnejše preizkušnje za tekmovalce.

Nova sezona oddaje Preživetje v divjini bo na Planetu na sporedu v torek, 8. septembra.

