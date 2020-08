To voditelja Milijonarja spravi v največjo zadrego

Jure Godler je v tretji sezoni spet sedel na voditeljski stolček Milijonarja. Izziva se zelo veselil, saj je velik oboževalec tega kviza. "Pričakovanja so se uresničila," je povedal voditelj in dodal, da ga je najbolj presenetila razlika, ki jo je doživel, ko se je moral iz navdušenega gledalca preleviti v voditelja, saj se mu zdi, da čas na voditeljskem stolčku teče drugače kot za gledalca.

Nova sezona je predstavila tudi novo obliko pomoči, pomoč voditelja, pri kateri se je Jure izkazal kot večinoma zelo koristen pomočnik. A najpomembneje se mu zdi, da si tekmovalci vzamejo čas za odgovor, na kar jih tudi vedno opozarja, saj mu je ob "samozavestnem neznanju" kar malce nerodno: "V zadrego so me spravili vsi, ki so z veliko samozavestjo na vprašanje odgovorili narobe. No, v bistvu so v zadrego spravili sami sebe in mene zraven, čeprav jih vedno opozarjam, naj si vzamejo čas."

Na vročem stolu si želi nekoga, ki bi odgovoril na vseh 15 vprašanj

Nove oddaje nestrpno čaka tudi Jure. "Snemanj se vedno veselim. Delo z izjemno ekipo me navdušuje, rad pa tudi spoznavam nove tekmovalce in tekmovalke, ki nas venomer presenečajo s svojim znanjem - ali neznanjem," pravi in dodaja, da bi na vročem stolu zelo rad gostil tudi koga, ki bi za šalo odgovoril na 15 vprašanj brez zasilnih izhodov.

Milijonar se vrača že v ponedeljek, 31. avgusta, in ga lahko na Planetu spremljamo vsak ponedeljek in torek ob 20. uri!

