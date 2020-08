Nepričakovan zaplet na snemanju Preživetja v divjini: Bilo je res ekstremno! #foto

Snemanje druge sezone oddaje Preživetje v divjini z Branetom T. Červekom, ki jo boste na Planetu lahko spremljali to jesen, je že v polnem teku. Potem ko so tekmovalci v prvi sezoni preizkušali meje svojih zmogljivosti v slovenskih gozdovih, se bodo tokrat preizkušali ob morski obali. Oddaja pa izziva ne pomeni samo za tekmovalce, ampak tudi za snemalno ekipo, ki je tokrat nepričakovano na lastni koži izkusila, kako se izzivi, s katerimi se spopadajo tekmovalci, zelo hitro lahko zgodijo tudi v resničnem življenju.

Vročina, mraz, dež, veter, nedostopni tereni, pomanjkanje spanja ... Na vse to morajo biti pripravljeni člani snemalne ekipe oddaje Preživetje v divjini, saj spremljanje tekmovalcev v ekstremnih razmerah zahteva veliko poguma, drznosti in vzdržljivosti.

V drugi sezoni, ki jeseni prihaja na Planet, se je ekipa z Branetom T. Červekom na čelu preselila ob morsko obalo, kjer pa razmere niso bile nič enostavnejše od tistih, ki so jih v prvi sezoni čakale v slovenskih gozdovih.

"Največji zalogaj so bili ekstremni pogoji za snemanje. Temperature, ki so se dvignile tudi prek 35 stopinj Celzija, neprestana izpostavljenost soncu, saj sence zaradi nizkega rastja praktično ni bilo mogoče najti, ostre skale, zaradi katerih je skoraj vsak član ekipe v nekaj dneh uničil par čevljev ali dva, tudi po deset prehojenih kilometrov na dan po zelo zahtevnem terenu in kar nekaj plavanja z vso snemalno opremo ob sebi. Srečevali smo tudi divje živali, kot so divji prašiči, mufloni, damjaki, kače, podgane … Spali smo od štiri do šest ur na dan in ob koncu smo bili fizično pošteno izčrpani," nam je zaupal član ekipe in producent Luka Murn.

Foto: arhiv Slabescene

Dodal je, da je bila produkcijska ekipa za ta projekt skrbno izbrana, saj po njegovih besedah potrebuješ ljudi, ki imajo izkušnje s tovrstnim delom in imajo radi naravo in izzive, ki jih ponuja.

"Poleg izčrpanosti, bolečin v gležnjih in križu nismo imeli velikih težav. Zdravnik, ki je prisoten na snemanju, je le v enem primeru pomagal z infuzijo. Snemanje s tako ekipo pa je kljub vsemu vedno tudi zabavno."

Eno od prizorišč snemanja nove sezone oddaje Preživetje v divjini Foto: arhiv Slabescene

Na lastni koži so izkusili resnično preživetje v surovem okolju

Med snemanjem na enem izmed otokov pa jim je močno zagodlo tudi vreme. Zaradi izjemno močne burje, ki je pihala s hitrostjo okrog 70 kilometrov na uro, in zato močno vzvalovanega morja čolni, ki so sicer prevažali ekipo in opremo, niso mogli priti do otoka in jih odpeljati na varno.

"Bilo je kar ekstremno. Vsa ekipa devetih ljudi in trije tekmovalci smo ostali ujeti na otoku. Sprva je kazalo, da moramo preživeti le noč, na koncu pa smo čakali do 17. ure naslednjega dne. Za spanje smo imeli le nekaj blazin, med seboj smo si delili hrano in pijačo, ki pa je ni bilo ravno na pretek. Kmalu smo ostali brez vsega."

Spanje med močno burjo na otoku, kjer je ostala ujeta ekipa oddaje Preživetje v divjini. Foto: arhiv Slabescene

Kljub ekstremnim razmeram, v katerih so se nepričakovano znašli, pa niso občutili nobene panike.

"Ko si na otoku ujet skupaj z Branetom T. Červekom, se počutiš mirno. Veš, da se bo našla rešitev. Sicer pa je vsa ekipa zelo dobro fizično in psihično pripravljena in z razmerami nismo imeli večjih težav. Bili smo le močno neprespani, saj smo še isti dan morali nadaljevati snemanje," je dogajanje opisal Luka, ki pravi, da ekipo vedno žene želja po dobrem končnem rezultatu, čemur bodo gledalci lahko priča tudi v prihajajoči sezoni oddaje Preživetje v divjini.

Nove ekstremne preizkušnje v oddaji Preživetje v divjini boste na Planetu lahko spremljali že to jesen, ko na spored prihaja tudi oddaja Gasilci, v kateri se bodo prostovoljna gasilska društva merila na najzahtevnejših gasilskih poligonih do zdaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.