Igralka razkrila: Družina in prijatelji ob žgečkljivih prizorih raje gledajo stran

Zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je tudi snemanje nove slovenske serije Srečno samski potekalo v nekoliko drugačnih razmerah, kot so bili ustvarjalci vajeni do zdaj.

"Prilagajanje na nove razmere je bilo seveda težavno, a je med celotnim snemanjem vladalo čudovito, prijateljsko vzdušje, zato nas situacija ni uspela potreti. Bilo je zelo zabavno, lahko trdim, da je bilo eno najprijetnejših snemanj do zdaj, predvsem po zaslugi čudovitih sodelavcev in krasnega režiserja Borisa Bezića, ki je vedno znal poskrbeti za produktivnost in občutek sprejetosti prek svoje dobre volje in delovne vneme," nam je zaupala igralka Živa Selan, ki jo bomo v seriji spremljali v vlogi Maje.

Živa Selan v seriji Srečno samski. Foto: Ana Kovač

Kakšen izziv je snemanje žgečkljivih prizorov?

Zanimiv izziv igralcem vedno predstavljajo tudi nekoliko bolj žgečkljivi prizori. "Snemanje 'delikatnejših' prizorov je lahko prijetno in enostavno, če se v celotni ekipi vzpostavi spoštljiv odnos do igralcev, ki takrat nastopajo. Iskreno lahko rečem, da je to za naše delovno okolje veljalo vseskozi in meni osebno to sploh ni predstavljalo težave. Pred snemanjem sem sicer imela tremo, a je ta hitro izginila, ko sem videla, da nam je okolje celotne ekipe naklonjeno. Tudi s soigralci sem sama imela res dobre izkušnje," je razkrila Živa in dodala, da imajo s tovrstnimi prizori ponavadi več težav njeni bližnji.

"Prijatelji in družinski člani mi po ogledu povejo, da jim je bilo neprijetno gledati te prizore, kar me preseneti in kar nasmeji. Zdi se mi zelo prikupno, ko mi kdo od bližnjih reče, da so ob tem morali gledati stran," je povedala v smehu.

Glavna lika v seriji Srečno samski sta Peter in Maja, ki ju igrata Matej Puc in Živa Selan.

Dopust bo preživela kar v Ljubljani

Po koncu snemanja 12 delov serije, ki si jih boste na Planetu lahko ogledali jeseni, si je Živa vzela tudi nekaj prostih dni za zaslužen dopust.

"Nenavadna situacija z ukrepi ob koronavirusu mi je v nekem smislu celo olajšala načrtovanje letošnjega dopusta, ker sem se odločila, da bom poletje preživela predvsem v krogu prijateljev in družine. Večino časa bom preživela v Ljubljani, v meni tako ljubem mestu, za katerega mi je med zelo delovno sezono zmanjkovalo časa. Odločila sem se nadoknaditi izgubljeni čas za dragocene ljudi, ki jih že dolgo nisem videla, zraven pa hodila na nekajdnevne izlete po Sloveniji."

Romantično-komična serija Srečno samski že kmalu prihaja na Planet.

