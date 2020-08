Takšno prevozno sredstvo si je omislil Brane T. Červek #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Snemanje druge sezone oddaje Preživetje v divjini je že v polnem teku, kako so se izbrani kandidati odrezali v boju s surovo naravo in izzivi, ki jih je zanje pripravil Brane T. Červek, pa boste lahko spremljali že to jesen na Planetu. Eden najbolj izurjenih mojstrov preživetja v naravi je medtem na svojem Instagram profilu že delil nekaj zanimivih utrinkov s snemanja, ki je tokrat potekalo ob morju.

V prvi sezoni oddaje Preživetje v divjini so tekmovalci spoznavali pasti in nevarnosti slovenskih gozdov, v drugi pa so se podali na morje, kjer jih čakajo vročina, pomanjkanje pitne vode, neugodna flora in favna ter vremenske razmere, ki se lahko v nekaj urah spremenijo iz ene skrajnosti v drugo.

Da bodo tekmovalci res lahko preizkusili meje svojih sposobnosti, bo z različnimi nalogami poskrbel še inštruktor Brane T. Červek, ki je medtem na svojem profilu na Instagramu že razkril, v kakšnem okolju se snema nova sezona.

Svoje sledilce je navdušil tudi s fotografijo, na kateri sedi na motorju. Vsaj tako se zdi. Šele podrobnejši ogled fotografije razkrije, da je nenavadno prevozno sredstvo narejeno iz odpadkov, ki jih je morje naneslo na obalo otoka, kjer so bili posneti novi deli oddaje Preživetje v divjini. Čeprav se fotografija zdi zabavna, pa Brane v zapisu ob njej ni pozabil okrcati neodgovornega odnosa človeka do narave.

In prav v naravi se Brane tudi najbolje počuti, zato ni čudno, da je v času snemanja novih delov oddaje spanje v viseči mreži pod jasnim zvezdnim nebom označil za največji luksuz, ki ga je človek lahko deležen.

Nove ekstremne preizkušnje v oddaji Preživetje v divjini boste na Planetu lahko spremljali že to jesen. Septembra na Planet prihaja tudi veliki gasilski izziv v oddaji Gasilci, v kateri se bodo prostovoljna gasilska društva pomerila na najzahtevnejših poligonih doslej.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.