Takšni izzivi čakajo tekmovalce v novi sezoni oddaje Preživetje v divjini #foto

Voda in temperature, ki so se spustile krepko pod ničlo, so v prvi sezoni oddaje Preživetje v divjini pomenile največjo težavo za tekmovalce, ti so med izzivi, ki jih je zanje pripravil inštruktor tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek, preizkušali prvinsko moč narave in meje svoje vzdržljivosti.

V sezoni, ki že to jesen prihaja na Planet, pa bodo tekmovalci odšli na morje, kjer bodo razmere popolnoma drugačne. Na otokih, ki so skromno obdarjeni z rastlinjem, jih čakajo žgoče sonce, visoke temperature in pomanjkanje pitne vode. Tekmovalci se bodo morali znati zoperstaviti vsem oviram, če želijo v tem surovem okolju uspešno preživeti en dan in eno noč.

Inštruktor Brane T. Červek je še pred dnevi izziv preživetja v naravi pripravil za aktualne državne rokometne prvake iz Celja, zdaj pa je že na lokaciji snemanja nove sezone. S tistimi, ki že nestrpno čakajo nove oddaje, je na Instagramu delil nekaj utrinkov.

Vidimo lahko, da tudi v drugi sezoni tekmovalce čaka neizprosen teren, ki mu bodo kos le najbolj iznajdljivi in odločni.

Nove ekstremne izzive v oddaji Preživetje v divjini boste na Planetu lahko spremljali že to jesen.

