Marko Potrč in Eva Cimbola s snemanja na morje #foto #video

Noge, roke in trup so daljši/večji, ampak njun smeh je še vedno enak. In to je eden najlepših smehov na svetu. Za naju z @lilizagar absolutno najlepši, seveda! 😁 Obdržati brezskrben, glasen smeh mojih otrok, je ena mojih glavnih nalog. Če že toliko govorimo o odgovornosti zadnje čase, to je moja največja odgovornost. In zaenkrat nam gre tudi letos super od rok... in nog 😄 #familyfirst #family #familytime

