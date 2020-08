PGD Šentjur: "Tudi mama je gasilka" #video

Foto: Bojan Puhek

PGD Šentjur je ena velika družina. Dobesedno. Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, v njej pa sta tudi brata:

Davor Kukovič (30 let)

Denis Kukovič (32 let)

Gašper Bevc (22 let)

Jure Juršinič (39 let)

Vse ostane v družini

Prve korake v gasilstvo lahko naredijo že otroci s šestimi leti. Vse se začne s pionirji, nadaljuje z mladinci, člani in vse do operativca, kar so tudi naši sogovorniki. Brata Kukovič sta vse to preživela skupaj, družina ima namreč bogato tradicijo v gasilstvu.

Tudi njuna mama je gasilka in pravita, da se razumejo tako doma kot na terenu. Ta je lahko v njihovih krajih spolzek, poplave pa niso nič nenavadnega. Zelo dobro se spominjajo, kako so pod podvozom našli celo truplo. A vse to je del gasilstva.

Odzovejo se na vsak klic

Samo preteklo leto je društvo imelo skoraj 40 intervencij – od požarov in tehnične pomoči do naravnih nesreč. Njihovi predniki pa se spominjajo tudi intervencij iz malomarnosti. Tudi takšnih, ko je zaradi odvrženega cigaretnega ogorka v koš v objektu zagorelo, posredovalo pa je kar 20 gasilcev, za kar so porabili celo 75 delovnih ur.

