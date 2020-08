Marko Potrč pokleknil na kolena

"Na pomoč!"

Voditelja oddaje sta Marko Potrč in Eva Cimbola. Tokrat bomo Gasilce spoznali skozi Markove oči. Priznava, da je pomoč gasilcev potreboval le enkrat, in sicer ob prometni nesreči, kjer se mu ni zgodilo nič hujšega, je pa tudi sam že priskočil na pomoč. Ko je pri sosedu zagorelo, je bil na kraju prvi, a so gasilci obvladali položaj. Se je pa znašel tudi že v situaciji, ko je ženski nudil prvo pomoč. Kakšno delo opravijo za nas gasilci, zdaj ve iz prve roke. Foto: Bojan Puhek

Med gašenjem je šel na kolena

Snemanje je že v teku, zato smo ekipo obiskali kar na poligonu, kjer nam je Marko zaupal, da se že uči novih veščin, saj po novem vsakodnevno preživi večer v družbi gasilcev in gasilk. Vse pa poteka pod budnim očesom poklicnega gasilca Jureta Dolinarja.

"Carji so!"

Voditelj pravi, da je bil nad poligonom navdušen že takoj, ko ga je videl. Kot zagrizenemu športniku mu seveda tudi ta izkušnja predstavlja nek nov izziv. Tako fizično kot psihično. Sicer ima v oddaji vlogo voditelja, a ker se rad preizkusi v različnih izzivih, že napoveduje, da bo v gasilski opremi preizkusil poligon tudi sam. Ker je Marko že po naravi radoveden in vedno pripravljen na nekaj novega, je bil vesel sodelovanja z gasilci, in jim takoj priznal, da so, po domače rečeno, "carji". Po prvih preizkusih poligona pa so vsi to le še dokazali.

Foto: Bojan Puhek V oddaji Gasilci bo poudarek tudi na izobraževanju, tako da boste gledalci lahko vedno kaj novega izvedeli. Med spremljanjem gasilcev boste nekateri obujali spomine na dogodke, ko ste potrebovali njihovo pomoč, za tiste pa, ki je še niste, pa naj bo to čas, da malce o vsem skupaj vsaj razmislite. Kaj vsem sporoča Marko, pa si poglejte v spodnjem videu.

Marko je sicer voditelj, a je predvsem oče Tilnu in Inji, ki bi ju seveda spodbujal, če bi se kdo od njiju odločil za gasilstvo. "To je zelo plemenito," je dejal Marko. Otroka zaenkrat gasilski dom spoznavata prek šole, kar pa se obema s partnerko Lili zdi pohvalno. Obema pa bosta pustila prosto pot v prihodnost.

Oddaja Gasilci bo na sporedu kmalu na Planet TV.

