Predstavljamo prvo društvo v oddaji Gasilci - PGD Golo #video

PGD Golo ima v ekipi štiri tekmovalce, ki prihajajo z obrobja Ljubljane in tvorijo najmlajšo ekipo na našem velikem gasilskem izzivu. To so:

Vid Dimnik (21 let)

Timotej Gregorič (20 let)

Bor Gros (18 let)

Matic Virant (19 let)

Foto: Bojan Puhek

Ognjeni krst

A to ni edina njihova posebnost. Ko so (večinoma) s šestimi leti vkorakali v gasilstvo, so lahko le predvidevali, da jih čez nekaj let čaka prva intervencija. Te ne pozabiš nikoli, sploh če doživiš ognjeni krst, kot so ga fantje. Najmlajši v ekipi je 18-letni Bor Gros, ki pravi: "Če je adrenalin, me ravno ta žene naprej." Zato že razmišlja o poklicnem gasilstvu.

"Mogoče si za trenutek malo izgubljen, ne veš kaj narediti," pa izkušnjo iz svojega zornega kota opiše Timotej Gregorič.

Potrebujejo opremo

Njihovi starejši člani in članice, ki so bili večkrat na državnih prvenstvih, so že dosegali dobre rezultate, zdaj je na vrsti mladina. Če bi zmagali v oddaji Gasilci, bi kupili novo opremo. Primanjkuje jim namreč sodobna termokamera in hidravlično orodje za tehnično reševanje. Tudi pri njih ni nič drugače - ker je oprema zelo draga, se vsako društvo trudi po svojih močeh. A varnost mora biti na prvem mestu, ta pa zahteva fizični napor. Oprema je namreč težka, v popolni opremi imajo lahko na sebi več kot 20 kilogramov. Še več novodobnih junakov vam bomo sproti predstavljali v naši rubriki Gasilci.

