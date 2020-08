Voditelja sta jo dobro odnesla, skoraj bi bila premočena do kosti

Jeseni na Plant prihaja oddaja Gasilci, v kateri bomo spremljali prostovoljna gasilska društva, ki se bodo med seboj pomerila na zanimivih in zelo zahtevnih poligonih. Ti bodo gledalcem omogočili vpogled v raznovrstnost znanj in visoko usposobljenost gasilcev, s katerimi rešujejo tudi življenja. Marko Potrč, ki bo oddajo povezoval s sovoditeljico Evo Cimbolo, pa nam je zaupal zanimivo anekdoto in razkril, da na snemanju oddaje nadvse uživa, čeprav je občasno zaradi dežja povsem premočen.

Snemanje oddaje Gasilci - veliki gasilski izziv, ki na Planet prihaja jeseni, je že v polnem teku. Tudi občasno slabše vreme vsega hudega navajenih gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev ne moti preveč. Z vso vnemo se spopadajo z različnimi poligoni, na katerih morajo pokazati vse svoje znanje in unovčiti bogate izkušnje.

Med tistimi, ki med občasnimi pošiljkami dežja celo uživajo, pa je tudi voditelj oddaje Marko Potrč, ki nam je zaupal, zakaj je tako.

"Ko je zadnjič lilo kot iz škafa, mi je bilo lepo delati na dežju, meni je to dodaten izziv. Že ko sem kot otrok igral nogomet, sem tekme najraje igral v najhujših nalivih. In še vedno uživam v tem, malo otroka moraš imeti v sebi," je povedal v smehu.

Je pa na snemanju samo malo manjkalo, da bi bila s sovoditeljico Evo Cimbolo oba pošteno mokra, za kar pa ne bi mogli kriviti dežja. Med spremljanjem tekmovalcev, ki so se borili s poligonom, sta voditelja stala povsem blizu gasilske cevi, ki jo je zaradi visokega pritiska skoraj razneslo in bi bila zaradi tega lahko pošteno mokra. Marko je bil kljub temu prepričan, da nista stala preblizu.

"To je bilo vse preračunano, vsaj z moje strani. Zanjo pa sem prepričan, da tega sploh ni vedela. Mene so pred tem namreč opozorili, da se to lahko zgodi, in rekel sem, da mene to ne moti. Kako bi se odzvala nič hudega sluteča Eva, pa ne morem reči," smeha ni mogel zadrževati Marko.

Oddaja Gasilci - veliki gasilski izziv prihaja na Planet že to jesen.

