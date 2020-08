Komedija, ki ruši stereotipe

Komedijo Dekliščina (Bridesmaids) sta spisali Annie Mumolo in Kristen Wiig, zgodba z ženskimi protagonistkami, ki je začinjena s prostaškim humorjem, pa je navdušila tako občinstvo kot kritike in bila nominirana za dva oskarja, za najboljši izvirni scenarij in najboljšo stransko igralko (Melissa McCarthy). Ker so igralci v komedijah le redko nominirani za to prestižno nagrado, je bilo veselje filmske ekipe še toliko slajše. Film je bil nominiran tudi za dva zlata globusa (za najboljšo komedijo in najboljšo glavno igralko Kristen Wiig), pa tudi za bafto, nagrado igralskega ceha, nagrado People's Choice in številne druge.

Najbolj dobičkonosen film Judda Apatowa

Film je režiral Paul Feig, ki je sodelovanje z Melisso McCarthy ponovil tudi v Vohunki (Spy), Izganjalcih duhov (Ghostbusters) in Drznemu paru (The Heat). Dekliščina je uspehe žela tudi v kinematografih, saj je ob proračunu 32,5 milijona dolarjev zaslužil več kot 288 milijonov dolarjev in velja za najbolj dobičkonosen film, ki ga je produciral Judd Apatow, avtor filmov 40-letni devičnik (40-Year-Old-Virgin), Napumpana (Knocked Up) in Kralj Staten Islanda (The King of Staten Island).

Zgodba govori o simpatični Annie, ki nikakor ne najde prave sreče v ljubezni in službi, zato z upanjem na nekaj dodatnega veselja sprejme prošnjo prijateljice, da bi prevzela vlogo glavne družice na prihajajoči poroki. Toda ob tem ne računa na dolg seznam opravil, ki jih mora organizirati, dodatne preglavice pa ji povzročajo preostale družice, ki ji na vsakem koraku grenijo življenje. Ko se skupaj odpravijo na dekliščino v Las Vegas, Annie doživi najhujšo nočno moro svojega življenja.

Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey, Maya Rudolph in Kristen Wiig

Poleg Kristen Wiig in Melisse McCarthy v Dekliščini igrajo še Maya Rudolph, Rose Byrne, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Rebel Wilson, Chris O'Dowd, Jon Hamm in drugi.

