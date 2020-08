PGD Jarenina - gasilci, očetje, možje

Na Planetu boste jeseni lahko spremljali oddajo Gasilci - veliki gasilski izziv. Na posebnem poligonu se bo pomerilo sedem prostovoljnih gasilskih društev in prikazalo vaje ter izzive, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Na poligonu se bodo gasilci pomerili v treh disciplinah: moči, vzdržljivosti ter taktiki in spretnosti.

PGD Jarenina v oddaji Gasilci predstavljajo:

Ivo Grager (49 let),

Matevž Repa (31 let),

Matej Knuplež (29 let),

Uroš Velički (29 let).

Njihova posebnost je skrb za čistočo in red. Najstarejši predstavnik te ekipe pa je jasen: "Tudi če pridemo ob petih zjutraj s požara, avto mora biti čist." To pravilo upoštevajo že od začetka obstoja njihovega društva ter ga prenašajo iz roda v rod.

Uroša Veličkega doma čaka sin, ki je seveda na svojega očeta zelo ponosen, a si vse skupaj predstavlja kot znano gasilsko risanko Gasilec Samo. "Vse ga navdušuje, od policije do gasilcev", nam zaupa Velički. Navdušeni nad gasilstvom so vsi njihovi člani, ki se zavedajo, kaj pomeni, ko zaslišijo pozivnik. In temu so tudi prilagodili družinsko življenje.

Foto: Bojan Puhek

Ivo Grager je že več kot trideset let poklicni šofer, zato ne čudi, da je tudi v društvu prevzel vlogo voznika cisterne. "Pri nas so hribi, slabe ceste in takšno znanje pride prav". Ima pa tudi tri hčerke, ki ga zelo dobro razumejo. Vse tri so namreč tudi gasilke.

Oddaja Gasilci prihaja na Planet jeseni.

