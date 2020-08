Jasna Kuljaj se je hladila v reki Iški #foto

"Slogan mojega poletja je "Ležerno je moderno"," pravi voditeljica, ki je predvsem vesela, da se razmere ob epidemiji koronavirusa niso zaostrile do te mere, da sploh ne bi mogli na morje, saj se je spomladi možnost poletnega dopusta zdela zelo malo verjetna.

Foto: Osebni arhiv

"Z leti mi največ pomeni stik z naravo"

Večino morskih dni je Jasna preživela na Krku, kjer je precej topla voda, kar najbolj ustreza tudi njeni hčerki Anastaziji. "Toplo vodo pa imajo tudi v Termah Dobrna, kjer smo preživeli teden dni in si res napolnili baterije. Z leti mi očitno največ pomeni stik z lepo naravo," pravi Jasna, na novo pa je odkrila tudi okolico Ljubljane.

"Čeprav vse življenje živim v Ljubljani, sem se pred nekaj dnevi prvič odpravila do Iškega vintgarja. Doslej preprosto še ni bilo prave priložnosti," je povedala Jasna in dodala: "Lahko rečem, da sem odkrila nov biser, in ker je bil ravno zelo vroč ljubljanski dan, sem se v reko Iško, ki ima precej svežo temperaturo, zapodila kar naravnost iz avtomobila. Navdušila me je lepota okolice Ljubljane in okoliških vasi."

Z ekipo oddaje Pri Črnem Petru so kot "žlahta"

Z ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru jo je poleti združil tudi žalosten dogodek, saj so se zaradi smrti v družini enega od članov ekipe skupaj udeležili pogreba. Veliko bolj vesela priložnost pa bo druženje ob rojstnem dnevu gasilca Saša. "Vidimo se, tako kot se običajno videva "žlahta"," še dodaja Jasna in upa, da jim nič ne bo prekrižalo načrtov za pestro jesen, ko se na Planet vrača oddaja Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru se z novo sezono na Planet vrača že kmalu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.