Humorist med dopustom izmučil sodelavca #foto

Peško smo zmotili ravno med dopustom v Privlaki pri mestu Nin, a tako kot večina Slovencev je tudi humorist letos obiskal različne izletniške točke po Sloveniji. Z ženo sta se pred postankom v Istri med drugim mudila v Ajdovščini in Gozd Martuljku, obiskala pa sta tudi Dolenjske Toplice. "A morje je pa le morje," dodaja zabavni Gorenjec.

Med počitnikovanjem se s preostalimi člani ekipe Pri Črnem Petru niso dobivali in so se raje odpočili tudi drug od drugega. Izjema je le novinar Regon, ki ga upodablja Sašo Đukić, ki ga je z boljšo polovico obiskal med bivanjem v kampu Špik v Gozd Martuljku.

"To pa je bilo doživetje! Ko smo šli na sprehod proti spodnjemu martuljškemu slapu, je počel takšne, kot bi ga vlekel na Daulagiri," je v smehu povedal Peška in dodal, da je Regon mestni človek: "Samo po asfaltu in po ravnem."

Gorenjski humorist bo letos obiskal še Visoke Tatre, sicer pa se že nadvse veseli nove sezone oddaje Pri Črnem Petru, ko bo s sodelavci brez dvoma uprizoril marsikatero zabavno domislico.

Oddaja Pri Črnem Petru se z novo sezono na Planet vrača že kmalu!

