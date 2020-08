Igralka presenetila s kratko pričesko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna igralka priljubljene nadaljevanke Ženska, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri, je znana po svojih bujnih dolgih laseh. Pred kratkim pa je svoje oboževalce šokirala s povsem spremenjeno podobo.

Turška zvezdnica Özge Özpirinçci je pred dnevi na svojem profilu na družabnem omrežju Instagram objavila fotografijo s kratko pričesko in sledilce vprašala, kako jim je všeč. Čeprav gre le za lasuljo, se jih je večina ustrašila, da igralka preverja, ali bi ji kratki lasje pristajali, zato so jo poskušali odvrniti od morebitnega krajšanja bujnih kodrov, po katerih je znana.

"Sem proti. Zelo lepi in navdihujoči ste prav takšni, kot ste," ji je napisala ena od oboževalk, nekdo drug pa je zapisal, da je, če ni že prepozno, proti kratki pričeski, če se je igralka že ostrigla, pa jo vsekakor podpira.

Večina se je sicer strinjala, da je igralka čudovita z vsako pričesko, tudi kot svetlolaska. Že pred lasuljo s kratkimi lasmi je Özge namreč objavila tudi fotografijo s platinasto lasuljo.

Igralka, ki je aprila praznovala 34. rojstni dan, prisega na naravni videz in se je odpovedala tudi barvanju las. Pred tremi leti se je odločila, da svojih naravnih las ne bo več prikrivala z barvami, in raje sprejela sivenje. Meni celo, da sivi lasje njeni podobi dodajo več vsebine, in se ne boji staranja.

Čeprav so jo najprej doletele kritike, da je videti utrujena in neurejena, pa je turška lepotica dobila tudi veliko pohval. Podpira jo tudi njen partner, igralec Burak Yamantürk. Z Burakom sta zaljubljena že vrsto let, a pravita, da nimata nobenega namena stopiti pred oltar in "uradno" potrditi svoje predanosti drug drugemu.

Sproščena igralka na družbenih omrežjih pogosto objavlja skupne fotografije, ob slovesu od obale, kjer sta preživela več tednov, pa ga je označila tudi za "svojega partnerja v zločinu in še več".

