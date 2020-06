Igralkini sivi lasje povzročili krizo na snemanju

Samoizolacija med epidemijo koronavirusa in prekinitev frizerskih storitev je razkrila marsikateri sivi las, a turška igralka Özge Özpirinçci obremenjevanja s sivenjem ne pozna, saj je že prej prisegala na naravni videz. Ob začetku snemanja zadnje sezone Ženske se je v resnici soočala z drugačnimi težavami, saj je produkcijska ekipa nadaljevanke želela prikriti njene sive lase, sama pa se s tem ni strinjala. "To je moj naravni videz, ne bom ga zakrivala," je dejala.

Po dolgotrajnem pregovarjanju so vendarle našli kompromis in Özge prepričali o zakrivanju sivih las z barvo v pršilu, ki se z lahkoto izpere.

Igralka, ki je aprila praznovala 34. rojstni dan, meni, da sivi lasje njeni podobi dodajo še več vsebine in se ne boji staranja. Prav zato se je pred tremi leti odločila, da svojih naravnih las ne bo več prikrivala z barvami. Čeprav so jo najprej doletele kritike, da je videti utrujena in neurejena, se turška lepotica ne da in zdaj žanje čedalje več pohval, povsem pa jo podpira tudi njen partner, igralec Burak Yamantürk.

Drugo sezono je sklenila grozljiva prometna nesreča, v kateri se je težak tovornjak z velikansko hitrostjo zaletel v avto, v katerem so se peljali Bahar, Sarp, Hatice in Arif, ki je sedel za volanom. Že po začetnih kadrih prvega dela tretje sezone je jasno, da sta nesrečo zagotovo preživela Bahar in Arif, vprašanje pa je, kakšna usoda čaka Hatice in Sarpa, ki pristaneta v operacijski dvorani: ure minevajo, a vrata ostajajo zaprta …

