Prijavite se v oddajo Gasilci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mednarodni dan gasilcev ste si na Planetu lahko ogledali pilotno oddajo Gasilci, v kateri so se z izjemno zahtevnimi poligoni spopadle gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje. Na veliki gasilski izziv se lahko zdaj prijavijo tudi druga prostovoljna gasilska društva ter se podajo v boj za laskavi naziv zlata čelada in denarno nagrado v vrednosti 30 tisoč evrov. Prijave društev že sprejemamo.

Prostovoljna gasilska društva se na izziv lahko prijavijo na telefonski številki 064 208 998 ali na elektronskem naslovu gasilci@planet-tv.si.

Oddaja Gasilci v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije nastaja z namenom, da bi predstavili nepogrešljivo dejavnost gasilskih društev, njihovo usposobljenost, vrhunsko pripravljenost in izjemno požrtvovalnost. Najzahtevnejši gasilski poligoni do zdaj, na katerih se bodo preizkusile ekipe v oddaji, so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov.

V vsaki oddaji se bosta pomerili dve ekipi. Končnemu zmagovalcu velikega gasilskega izziva bo pripadla zlata čelada in kar 30 tisoč evrov nagrade.

Pilotno oddajo, v kateri so predstavili zanimive gasilske poligone in potek tekmovanja, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Prostovoljna gasilska društva se na izziv lahko prijavijo na telefonski številki 064 208 998 ali na elektronskem naslovu gasilci@planet-tv.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.