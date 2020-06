Zvezdnik se je poročil v družbi soigralcev #foto

Premiera nove sezone Ženske bo v torek, 16. junija, ob 21. uri, na Planetu (po prenosu tekme Prve lige Telekom Slovenije).



Ženska bo sicer na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Snemanje tretje sezone Ženske se je začelo septembra lani v Istanbulu, tik pred tem pa je karizmatični Feyyaz Duman, ki igra zanesljivega Arifa, obljubil večno zvestobo svoji dolgoletni spremljevalki Zozan Şimşek. Na slavju je bilo prisotnih več turških zvezdnikov, pa tudi Feyyazovi soigralci iz Ženske, med drugim Bennu Yıldırımlar, ki igra Hatice, Şerif Erol, ki upodablja njenega moža Enverja, pa tudi Caner Cindoruk, ki je v Ženski Arifov tekmec za Baharino naklonjenost.

Kje je bila Bahar?

Na poroki, ki so jo turški mediji opisali kot veličastno, je opazno manjkala glavna igralka Özge Özpirinçci. Igralca naj bi namreč na snemanju spletla pravo prijateljstvo, gledalci pa so navdušeni tudi nad trdno naklonjenostjo njunih likov v Ženski. Prav njuna zgodba je po mnenju poznavalcev najbolj vplivala na uspeh Ženske, ki ne pojenja niti v tretji sezoni.

Doma ima srce Sarajeva

Feyyaz je po zaslugi Ženske postal zelo prepoznaven obraz v Turčiji, čeprav je bil že pred tem uspešen igralec. Leta 2014 je na sarajevskem filmskem festivalu za glavno vlogo v filmu Pesem moje matere (Annemin Sarkisi) prejel srce Sarajeva. Nastopil je tudi v belgijskem celovečercu Zagros, ki mu je prinesel nominacijo za najboljšega igralca filmskega festivala v Dubaju, letos pa je posnel film Panj (Kovan), v katerem glavno vlogo igra Meryem Uzerli iz Sulejmana Veličastnega, zaposlen je tudi s snemanjem nove serije Jez (Baraj).

Študiral je tudi v New Yorku

Da v filmih pogosto igra Kurda, ni nič nenavadnega, saj šarmantni 38-letni igralec prihaja iz starodavnega mesta Mardin, ob meji s Sirijo. Ko je z družino pri šestih letih prišel v Istanbul, ni govoril niti besedice turškega jezika. Igrati je začel z 12 leti v sklopu Kurdskega centra za kulturo, svoje igralsko znanje pa je izpopolnjeval tudi v New Yorku, kjer je pravzaprav študiral industrijsko oblikovanje.

Nocoj ob 21. uri bo v premiernem delu nove sezone Ženske:

Drugo sezono je sklenila grozljiva prometna nesreča, v kateri se je tovornjak z velikansko hitrostjo zaletel v avto, v katerem so se peljali Bahar, Sarp, Hatice in Arif, ki je sedel za volanom. Že po začetnih kadrih prvega dela tretje sezone je jasno, da sta nesrečo zagotovo preživela Bahar in Arif, vprašanje pa je, kakšna usoda čaka Hatice in Sarpa, ki pristaneta v operacijski dvorani: ure minevajo, a vrata ostajajo zaprta …

Tretja sezona Ženske bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri. Izjema je premierni del v torek, 16. junija, ko bo zaradi prenosa tekme Prve lige Telekom Slovenije na sporedu ob 21. uri.

