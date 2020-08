Jure Godler: Čas za voditelja kviza teče drugače kot za gledalca

Že v ponedeljek se na Planet vrača Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem. Temu so se z vodenjem legendarnega kviza uresničile dolgoletne želje po vodenju Milijonarja, ki je njegov najljubši kviz. Razlika med navdušenim gledanjem in vodenjem tega kviza ga je kljub temu presenetila.

"Mislim, da je za nami odlična sezona, pričakovanja so se uresničila," je po koncu tretje sezone povedal Jure Godler, ki se je na voditeljskem stolčku Milijonarja odlično odrezal. "Najbolj me je presenetila razlika, ki sem jo doživel, ko sem se moral iz navdušenega gledalca oz. fena tega kviza preleviti v voditelja," pravi in dodaja: "Čas na voditeljskem stolu teče drugače kot za gledalca in na to sem se moral navaditi."

Foto: Planet TV

Tretja sezona je predstavila tudi novo obliko pomoči, pomoč voditelja, pri kateri se je Jure izkazal kot večinoma zelo koristen pomočnik. Kviz je med snemanjem spomladi zaznamovala tudi epidemija koronavirusa, zaradi katere v studiu nekaj časa ni bilo občinstva, tudi v novi sezoni pa bo ustvarjanje kviza potekalo ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Studio je njegov naravni habitat

Zaradi novih razmer se Jure tokrat ni odpravil na kakšno poletno potovanje, ampak je počitnice izkoristil predvsem za pripravo na izdajo svojega prvega romana Casino Banale. Delovno poletje sicer ne pomeni, da si ni vzel časa za igranje golfa, sicer pa komaj čaka, da se vrne v studio, ki se mu zdaj zdi že kot njegov "naravni habitat". Poleg Milijonarja Jureta kmalu pričakujemo tudi v že 12. sezoni satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki se na Planetu začenja v petek, 4. septembra.

Milijonar se na Planet vrača že v ponedeljek, 31. avgusta.

