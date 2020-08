Med klečanjem na koruzi je doživel duševni preporod #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S septembrom se na Planet vrača tudi satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, ki bo tokrat na sporedu že 12. sezono. Tudi v novi sezoni ne bo manjkalo novosti, ki oddaji dajejo svežino, obljublja voditelj z najbolj nabrušenim TV-jezikom pri nas. Ta je pred novo sezono doživel tudi "čist in temeljit duševni preporod".

V petek, 4. septembra, se bo na Planetu začela nova, že 12. sezona satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Oddaja tudi v novi sezoni ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, znotraj katerega pa vedno poskrbi tudi za presenečenja.

"Oddajo vedno 'friziramo' in se igramo s kakšnimi novitetami znotraj formata, tako da tudi v naslednji sezoni kakšnih novosti ne bo manjkalo. Mislim, da to daje oddaji svežino," pravi voditelj Jure Godler, ki se že veseli vrnitve pred kamero.

Epidemija je spremenila naracijo oddaje

V pretekli sezoni se je moralo snemanje oddaje nekoliko prilagoditi razmeram zaradi epidemije, zato se je Jure prvič znašel v studiu brez zvestega občinstva ob strani, kar je po njegovih besedah malce spremenilo tudi samo naracijo: "V zadnji sezoni tako nisem več predstavljal oddaje publiki v studiu in prek nje gledalcem pred zasloni, ampak se je pripovedovanje spremenilo v direktno naslavljanje gledalcev. S tem se je spremenil tudi tempo pripovedovanja. Ne morem reči, da je slabše, je pa vsekakor drugače."

Pokora za pretekle sezone

Nova izkušnja je bila tudi snemanje hudomušnega promocijskega spota za prihajajočo sezono, v katerem je moral Jure med drugim opraviti pokoro za pretekle sezone in klečati na koruzi. "Snemanje tega spektakularnega in globoko subverzivnega promocijskega spota je potekalo zelo hitro. Glavna posledica klečanja pa je bil čist in temeljit duševni preporod," je povedal vedno navihani voditelj.

Ekipa oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je voditelju prinesla viktorja in dve nagradi žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja razvedrilne TV-oddaje, na Planetu pa se nova sezona začenja že v petek, 4. septembra.

