Na Danskem po težnjah ZDA po Grenlandiji s peticijo o nakupu Kalifornije

Na Danskem so sprožili satirično peticijo za nakup ameriške zvezne države Kalifornija za tisoč milijard dolarjev. Peticija sledi grožnjam predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriški priključitvi Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja. Do zdaj je peticijo podpisalo že 200 tisoč ljudi, je v torek poročal britanski časnik The Guardian.